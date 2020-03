Serve un furgone a noleggio per un’ora o per un mese? Che si tratti di un trasporto last minute, o di supportare la mobilità quotidiana dell’azienda, le offerte non mancano per l’affitto di un furgone a Milano. Vediamo le più interessanti in base alle necessità.

Noleggio di furgoni per lavoro

Tra i furgoni più noleggiati in assoluto ci sono i van di piccole dimensioni: leggeri e compatti, possono essere guidati da chiunque e offrono grande maneggevolezza. Sono l’ideale per destreggiarsi in città e gestire le consegne e i trasporti di piccola entità. L’ampia richiesta gioca a favore delle tariffe, con promozioni molto convenienti per chi noleggia via web. Tra le più vantaggiose spiccano quelle targate Locauto: il servizio di noleggio furgoni a Milano prevede uno sconto immediato del 10% inserendo l’apposito codice in fase di prenotazione online. La promozione è attiva anche sul servizio di noleggio furgoni a Milano Nord, avvantaggiando le aziende della zona e i professionisti che necessitano di un mezzo low cost. La prenotazione fuori orario, inoltre, consente di organizzare più facilmente il ritiro, anche dopo l’orario di chiusura degli sportelli.

Noleggio di furgoni speciali

La richiesta per il noleggio di furgoni a Milano è molto varia: le compagni, di conseguenza, mettono a disposizione un ampio ventaglio di soluzioni in linea con le esigenze di ogni settore. Tra le tipologie più richieste di veicoli commerciali ci sono i furgoni refrigerati, progettati per il trasporto di merci a temperatura controllata, a beneficio delle realtà operanti nei servizi di catering e ristorazione. Con Locauto, l’utenza può contare su furgoni frigo top di gamma: la capacità di vano è variabile e, su richiesta, è possibile avere la portiera laterale scorrevole in dotazione. Presente in città con quattro uffici, la compagnia italiana soddisfa ogni tipo di esigenza dal punto di vista logistico e geografico, incluso il noleggio di furgoni ad Assago-Cassala.

Noleggio furgoni per trasloco

Locauto è un punto di riferimento anche per i privati che devono fare un trasloco, o, più semplicemente, desiderano un furgoncino per il trasporto di attrezzature e materiali ingombranti che non trovano spazio in auto. Le offerte low cost si applicano anche al noleggio di furgoni a Milano Centrale: bastano pochi minuti per prenotare il mezzo online e per ritirarlo a un passo dalla stazione. Anche in questo caso la prenotazione online risulta vantaggiosa non solo in termini di tempo, ma anche per la tariffa scontata. Il costo orario è calibrato in base alla durata del noleggio, con prezzi vantaggiosi per chi sceglie l’affitto settimanale o mensile. In alternativa, chi gravita nella zona sud di Milano può fare riferimento all’ufficio di Corvetto, situato a breve distanza dalla metro. Qualunque sia l’ufficio prescelto è possibile usufruire dello sconto del 10%: basta prenotare online e approfittare della tariffa web. La configurazione del noleggio è semplicissima: il motore di prenotazione online offre una panoramica completa degli optional e dei relativi costi, incluse le soluzioni disponibili per la copertura assicurativa con riduzione parziale o totale della responsabilità per danni e furto.