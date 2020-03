Roma, 2 mar – Sta arrivando anche in Italia, tra pochi giorni, il nuovo film della Disney dal titolo Onward – Oltre la magia. Tra le novità della produzione ce n’è una che ha tutta l’aria di indottrinamento gender; vi sarà infatti il primo personaggio dichiaratamente Lgbt in un cartone Disnet / Pixar. Arriverà per tutti tranne che per i russi; loro, infatti, non sono permeabili a questo genere di “novità”.

L’agente Specter, lesbica

In Onward – Oltre la magia il primo personaggio animato Lgbt della Disney sarà un’agente di polizia di nome Specter, dichiaratamente lesbica, che nel film esprimerà chairamente il fatto di avere una fidanzata. In Russia, però, questa parte dei dialoghi è stata censurata eliminando ogni lontano rimando all’omosessualità dell’agente Specter

Ma in Russia non ci sarà

Secondo quando riporta il sito russo Kinopoisk.ru, nella versione che verrà distribuita in Russia, Specter non parlerà della propria “fidanzata” ma di un generico “partner”. Il genere sessuale del personaggio, inoltre, è stato ulteriormente nascosto così da cancellare definitivamente ogni riferimento all’omosessualità.

In Italia Parenzo doppierà il film

Naturalmente da noi in Italia Onward – Oltre la magia debutterà nei prossimi giorni “al passo con i tempi”, con il primo personaggio gay della Disney nelle sale italiane. Non solo: nella versione italiana avremo al doppiaggio un parterre de rois … Sabrina Ferilli e Fabio Volo e, in ruoli minori, RauL Cremona e …. David Parenzo. Ogni commento è superfluo.

Ilaria Paoletti