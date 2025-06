Produzione Cosmetici Conto Terzi: L’Eccellenza di Laboratori Effe nel Made in Italy

Nel dinamico panorama della cosmetica italiana, la produzione conto terzi rappresenta una soluzione strategica per brand emergenti e aziende consolidate che desiderano lanciare o ampliare la propria linea di prodotti senza gestire direttamente la produzione. Tra le realtà di spicco in questo settore, Laboratori Effe si distingue per la sua combinazione di tradizione, innovazione e qualità artigianale.

Laboratori Effe: Un Partner Affidabile per la Tua Linea Cosmetica

Con sede a Spoleto, nel cuore dell’Umbria, Laboratori Effe è specializzato nella produzione di cosmetici naturali di alta gamma per conto terzi. L’azienda offre un servizio completo che va dalla ricerca e sviluppo alla produzione cosmetici conto terzi, confezionamento e assistenza regolatoria, garantendo un supporto a 360 gradi per i propri clienti.

Servizi Offerti

Laboratori Effe propone una vasta gamma di servizi, tra cui:

Ricerca & Sviluppo : formulazione di prodotti personalizzati secondo le esigenze del cliente.

: formulazione di prodotti personalizzati secondo le esigenze del cliente. Sviluppo Nuovi Prodotti : creazione di nuove referenze per ampliare la gamma esistente.

: creazione di nuove referenze per ampliare la gamma esistente. Ricerca & Acquisto Packaging : selezione e fornitura di packaging adeguato al prodotto e al brand.

: selezione e fornitura di packaging adeguato al prodotto e al brand. Gestione Filiera & Produzione : coordinamento dell’intero processo produttivo.

: coordinamento dell’intero processo produttivo. Disegno Grafico & Consulenza Marketing : supporto nella creazione dell’identità visiva del prodotto.

: supporto nella creazione dell’identità visiva del prodotto. Controllo Qualità : verifica costante della qualità dei prodotti.

: verifica costante della qualità dei prodotti. Supporto alla Logistica : gestione delle spedizioni e della distribuzione.

: gestione delle spedizioni e della distribuzione. Assistenza al Regolatorio: supporto nella conformità alle normative vigenti.

Prodotti Realizzati

Laboratori Effe sono in grado di produrre diverse tipologie di cosmetici, tra cui:

Skincare : creme, sieri, detergenti e altri prodotti per la cura della pelle.

: creme, sieri, detergenti e altri prodotti per la cura della pelle. Hair Care : shampoo, balsami e trattamenti per capelli.

: shampoo, balsami e trattamenti per capelli. Saponette : saponi solidi con ingredienti naturali.

: saponi solidi con ingredienti naturali. Profumi: fragranze personalizzate per il corpo e l’ambiente.

Certificazioni e Qualità

L’azienda è certificata per la “Produzione Cosmetici Biologici” da parte dell’organismo di certificazione e controllo “Biocosmesi Suolo e Salute”. Inoltre, Laboratori Effe è in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015 e ISO 22716:2008, che attestano l’adozione di standard elevati nella gestione della qualità e delle buone pratiche di fabbricazione.

Perché Scegliere Laboratori Effe

Esperienza : oltre 70 anni di tradizione nel settore cosmetico.

: oltre 70 anni di tradizione nel settore cosmetico. Flessibilità : capacità di gestire sia piccoli lotti che grandi produzioni.

: capacità di gestire sia piccoli lotti che grandi produzioni. Personalizzazione : formulazioni su misura per ogni cliente.

: formulazioni su misura per ogni cliente. Qualità : uso di ingredienti naturali e attenzione al dettaglio.

: uso di ingredienti naturali e attenzione al dettaglio. Supporto Completo: assistenza in ogni fase del processo, dalla concezione del prodotto alla sua commercializzazione.

Contatti

Per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo, visita il sito ufficiale di Laboratori Effe: https://www.laboratorieffe.com/

Oppure contatta direttamente l’azienda:

Telefono : +39 0743 665 181

: +39 0743 665 181 E-mail: info@laboratorieffe.com

Scegli Laboratori Effe come partner per la tua linea cosmetica e affidati a un team di professionisti che unisce passione, competenza e innovazione per realizzare prodotti di bellezza unici e di alta qualità.