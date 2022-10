Roma, 4 ott — All’improvviso Roberto «Baffo» da Crema riemerge dalle nebbie della mitologia televisiva anni Ottanta e Novanta per lanciare una stoccata contro il reddito di cittadinanza, che chiama senza mezzi termini «reddito di fannullanza». «Io non sono un politico e quindi cerco di farmi capire come cittadino comune», spiega ai microfoni di Zona Bianca su Retequattro motivando la propria avversione alla sussidio di casa Cinquestelle spesso elargito, per carenza di controlli, a chi non ne avrebbe titolo.

Roberto Baffo da Crema contro il rdc

«Ai poveri è giusto dare. Anzi, si deve dare di più», premette Roberto da Crema, «Ma non come reddito di fannullanza», sottolinea il Baffo. Il riferimento è a tutti quei cittadini, percettori dell’assegno mensile pagato con i soldi degli italiani, a cui non salta proprio in mente né di restituire quanto percepito alla comunità, né di sforzarsi a trovare lavoro, convinti che il reddito di cittadinanza verrà loro corrisposto vita natural durante. «Non delle trasmissioni, voglio essere cattivo», specifica. «Purtroppo però, se andiamo ad analizzare la situazione, ci rendiamo conto che c’è una certa fascia di persone che a lavoro non ci va molto volentieri. Ci sono persone indifendibili e non abbiamo il coraggio di dirlo senza creare divisioni o altro».

Esempi indifendibili