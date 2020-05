Roma, 26 mag – Il critico Vittorio Sgarbi – da questo mese anche collaboratore della nostra testata nell’edizione cartacea – si scaglia con la sua consueta verve contro la discussa figura dell’assistente civico per il rispetto delle norme anti coronavirus. Cioè contro i 60mila spioni volontari, che dovrebbero denunciare chi non rispetta il distanziamento sociale, tanto voluti dal ministro per le Politiche regionali Francesco Boccia e dal presidente dell’Anci Antonio Decaro. «E adesso è arrivata l’ora dell’assistente civico. O anche del coglione civico, del delatore, della spia, di quello che non si fa i cazzi suoi – attacca subito a testa bassa il sindaco di Sutri – Come ai tempi della Stasi. Ognuno controlla quello che fa l’altro». E tratteggia l’ipotetica situazione in cui, recandosi «nei luoghi più belli d’Italia, lungo le coste, arriva sempre qualcuno che ti dice: “non hai la mascherina”».

Il critico non ha mai fatto mistero di essere contro la pratica di indossare en plain air i dispositivi di protezione individuale, e qui lo ribadisce: «La mascherina all’aperto è un errore gravissimo che ti impedisce di respirare l’aria giusta, che ti impedisce di prendere ossigeno. La distanza è quello che occorrerebbe pretendere, e su questo si può immaginare che qualcuno vigili. Ma prendere 60mila assistenti chiamati “civici” per un’opera incivile di delazione è ridicolo».

E stigmatizza la scelta del governo di avvalersi delle delazioni di un esercito di spie, sparando a zero sull’esecutivo: «Questo non è uno Stato di polizia no, è uno Stato di coglioni! Coglioni totali! Dal presidente del Consiglio ai vari ministri, a quelli che fanno il ministro delle Regioni e fermano tutto». E porta l’esempio delle dichiarazioni del sindaco di Napoli e del capo della Protezione civile: «Persino De Magistris ha detto: “Se ormai i contagi sono a zero, lasciamo le persone respirare, letteralmente, non controllare e segnalare chi non rispetta la distanza sociale”. Dice Borrelli, capo della Protezione civile, “io non metto la mascherina perché rispetto le distanze“». L’obbligo della mascherina, secondo Sgarbi, «serve soltanto alla speculazione si quelli che hanno comprato milioni di mascherine – stato e privati – per venderle. Ma all’aperto è ri-di-co-lo! E il delatore è uno scemo da prendere a calci nel culo!»

«Quelli che si incazzeranno» per la presenza dei delatori «faranno bene, prenderli a calci nel culo è giusto, e per di più leggo anche che questi esperimenti sociali riguardano 70mila coglioni che non saranno pagati. Quelli avranno quindi solo il piacere di dire “ecco, non hai la mascherina”». E chiosa nel classico stile sgarbiano decisamente tranchant: «Nel culo te la devi mettere la mascherina! Per proteggere la merda che sei! All’aperto non la devi portare. La devi portare al chiuso, dove c’è possibilità di trasmissione. L’idea di 70mila spie rende questo Stato uno Stato indegno. Speriamo che a fronte di 70mila spie ci siano 60 milioni di italiani che li prendono a calci nel culo e con loro questo governo di idioti che si inventa i 70mila assistenti del cazzo! Imbecilli! Spie! Balordi!»

Cristina Gauri