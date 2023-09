Università, torna la protesta sul caro affitti: l’incredibile latitanza della politica

Con il nuovo anno accademico di fatto già iniziato, il quale verrà ufficializzato, come di norma, il primo novembre, ritorna la problematica riguardante il caro affitti. Pochi alloggi e prezzi troppo alti, ecco la situazione che migliaia di studenti universitari devono affrontare, soprattutto nelle grandi città come Milano (la più cara per gli studenti), Bologna, Roma e Firenze, dove i prezzi degli affitti hanno raggiunto delle cifre esorbitanti. Oggi, quasi tre studenti su quattro non riescono a trovare una casa sostenibile economicamente.

La protesta sul caro affitti non ha avuto alcun effetto

La mobilitazione degli studenti era partita la scorsa primavera tra i tentativi, portati avanti dai partiti di opposizione, di cavalcare l’onda del malcontento sociale che serpeggia ormai da tempo tra gli studenti, e la solita destra paternalistica arroccata sulle barricate dell’astio e del rancore verso i giovani. Il risultato è stato il nulla cosmico mischiato a promesse disattese, con la sinistra buonista che ha abbandonato i venti di protesta appena questi hanno iniziato ad affievolirsi mentre il governo Meloni si è visto bene dal porgere l’orecchio alle sacrosante rivendicazioni degli studenti: nessun intervento o incentivi a studentati pubblici, calmierazione del tetto degli affitti e controllo del caro libri.

Una lotta per poter studiare e lavorare in Italia

Così come per la scuola, dove i costi per le famiglie hanno subito un’impennata vertiginosa a fronte di sempre maggiori tagli, privatizzazioni ed un capillare processo di aziendalizzazione, anche l’università risente della miopia e immobilismo della politica verso l’istruzione pubblica. Il diritto allo studio è diventato un lusso per pochi, e mentre si parla di importare manodopera dall’Africa attraverso l’immigrazione, nessuna misura viene introdotta per fare in modo che i giovani italiani possano studiare e lavorare nella loro Nazione. Non saranno certo le passerelle politiche a portare dei cambiamenti alle condizioni, ormai morenti, di scuole e università; solamente politiche strutturate ed interventi forti salveranno le nuove generazioni.

Andrea Grieco