Roma, 7 set – Il prode Paolo Berizzi, dopo la clamorosa figuraccia su Verona, non demorde, e anzi ha già trovato la nuova frontiera dell’eterna lotta al «fascismo»: la difesa del kebab. So bene che, detta così, suona come una barzelletta. Ma il problema è che, quando si tratta di Berizzi, tutto finisce necessariamente in farsa. In questo caso, tutto nasce da un nuovo piano per il rilancio del centro storico di Vicenza, fortemente voluto dalla giunta guidata dal centrodestra. Il senso dell’operazione è quello di impedire, ad esempio, che in piazza dei Signori, magari accanto alla Basilica Palladiana, venga aperto un centro massaggi, un sexy shop, un internet point, un negozio di vestiti usati o un fast food, come appunto un «kebabbaro». Insomma, basta degrado in una città dichiarata patrimonio dell’Unesco, e spazio a prodotti locali che rispecchiano la tradizione locale (anche culinaria).

Fascismo ovunque e comunque

Questo piano, che è stato varato anche da altre città per rilanciare il proprio centro storico, non è andato giù alla sinistra vicentina che – in vista delle imminenti elezioni regionali – sta tentando di rinserrare i ranghi attorno alla sua ultima ridotta identitaria: l’antifascismo. «È come se fossero state propugnate delle leggi razziali nel commercio», ha dichiarato in tutta serietà Sandro Pupillo, consigliere comunale di centrosinistra. E Berizzi, ovviamente, ha rilanciato su Twitter: «Anche nel 1938 iniziò così». E ancora: «Benvenuti nella nuova Vicenza negazionista. Dove i negozi stranieri e i cibi stranieri saranno vietati». Perché mai «negazionista»? Non si sa, ma nel mondo antifascista di Berizzi tutto fa brodo.

Vietati kebab, macellerie non italiane, vendita di oggetti etnici e usati e prodotti "non riconducibili alla tradizione locale".

Oggi su @repubblica racconto

la crociata "negozionista" di #Vicenza (by FdI) contro il commercio straniero.

"Anche nel 1938 iniziò così". pic.twitter.com/PY5dJYVLHN — Paolo Berizzi (@PBerizzi) September 6, 2020

Berizzi contro Vicenza

Tra toni allarmistici e l’allusione a pogrom imminenti, il giornalista di Repubblica se la prende con Sandro Giovine (Fdi), assessore alle Attività produttive e al Turismo di Vicenza, colpevole non solo di aver progettato il piano di rilancio del centro storico, ma anche di aver rimosso la «clausola antifascista» per l’occupazione di spazi pubblici. Un vero crimine di lesa maestà partigiana, non c’è che dire. Che infatti ha portato l’Espresso a una risibile crociata contro il «laboratorio fascio-sovranista» di Vicenza. Ad ogni modo, Giovine ha risposto con forza ai suoi detrattori: «Inutile precisare che il nuovo regolamento non vieta in alcun modo agli immigrati la possibilità di aprire un negozio», ha spiegato l’assessore di Fratelli d’Italia. «L’opposizione può dormire tranquilla: se i prodotti italiani non sono di loro gradimento, nessuno impedirà loro di comprare o mangiare straniero! Vogliamo alzare la qualità dell’offerta commerciale di uno dei centri storici più belli del mondo, sì, è vero! Semmai al centrosinistra non dovesse andare bene, le prossime elezioni ci diranno come la pensano i vicentini».

Deontologia, questa sconosciuta

Insomma, impedire la proliferazione nel centro storico di negozi che vendono «chincaglieria e bigiotteria di bassa qualità» e «oggettistica etnica» non è ovviamente equiparabile alle leggi razziali, a meno che non sia imbecilli o in malafede. Ma del resto, che aspettarsi da uno come Berizzi, che ha fatto veramente di tutto per screditare sé stesso? Dopo la figuraccia su Verona sarebbe stato consigliabile fare un po’ di autocritica e riconsiderare le proprie coordinate deontologiche. Ma niente, è davvero più forte di lui. E allora va’ avanti così, caro Paolo. Perlomeno continuerai a farci sbellicare dalle risate.

Valerio Benedetti