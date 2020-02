Roma, 20 feb – La notizia del taglio delle ore riservate all’assistenza ai disabili gravi da parte della Regione Lazio ha scatenato sgomento e rabbia nelle famiglie dei malati tanto da creare un polverone mediatico che ha costretto il governatore Nicola Zingaretti alla “resa”. Eppure qualcosa ancora “non torna”.

Lo scandalo delle ore tagliate

Comprensibile la rabbia delle famiglie che si sono viste praticamente private, nella Regione Lazio, dell’Assistenza Domiciliare Integrata assolutamente irrinunciabile per chi ha in casa un malato o un disabile grave. Con il decreto n. 525 varato da Nicola Zingaretti, infatti, si erano ridotte le ore di assistenza giornaliera. Scandalose inoltre le tempistiche e le modalità con le quali le famiglie dei disabili sono venute a conoscenza del fatto, ovvero dalle Asl di competenza, che hanno comunicato a circa 600 famiglia che la loro assistenza si sarebbe ridotta a un max di 9 ore giornaliere.

Il dietrofront dell’assessore D’Amato

L’assessore alla Sanità Alessio D’Amato, compreso il macroscopico errore, aveva sin da subito promesso di rimediare: “Nessun taglio, il decreto sarà subito modificato”. E lunedì, infatti, la Regione ha fatto un passo indietro su questo decreto iniquo: “Il nuovo decreto stabilisce che le Asl continueranno, senza interruzioni, a mantenere i Piani assistenziali integrati in essere alle medesime condizioni senza riduzione del trattamento assicurato”.

Colosimo (FdI): “Una mancanza di rispetto”

Ma qualcosa ancora non torna e l’assenza dell’assessore D’Amato all’incontro di lunedì di certo non ha migliorato la situazione. Non manca di notarlo Chiara Colosimo, consigliere regionale di Fratelli d’Italia: “Un atteggiamento vergognoso che denota ancora una volta l’arroganza della Giunta Zingaretti verso i propri cittadini. O forse l’assessore si è vergognato di intervenire visto che il nuovo dca non è altro una copia di quello precedente solo con alcune modifiche”.

Per la Colosimo è “stato corretto l’errore macroscopico sul massimo di ore erogate, ma evidenziamo che vengono tenute fuori delle tematiche di fondamentale importanza. Come per esempio non vengono chiarite quali sono i casi di assistenza domiciliare ma vengo genericamente citate solo le malattie rare. Si insiste, inoltre, nella drammatica comparazione fra Oss e personale infermieristico e viene assolutamente dimenticata la figura del caregiver familiare. Un decreto quindi che guarda più alle cooperative che alle famiglie. Ecco quindi spiegata l’assenza dell’assessore”.

Ilaria Paoletti