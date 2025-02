Calico Jack, dalla storia al mito

Roma, 1 feb – Torniamo oggi ad occuparci di un argomento che, nonostante il passare del tempo, riesce sempre a mantenere intatto il suo fascino, vale a dire il mondo della pirateria. Oggi parleremo della figura, tra realtà storica e leggenda, di uno dei pirati più famosi della storia, Calico Jack.

La leggenda della Jolly Roger

John Rackam nasce a Bristol (città inglese particolarmente famosa per essere stata luogo di nascita di parecchi celebri pirati) il 21 dicembre 1862. Ma è passato poi alla storia con il soprannome di Calico Jack, dal tessuto degli abiti che era solito indossare. Approdato nelle Indie Occidentali per dedicarsi alla pirateria, si unì come capoguardia alla ciurma del capitano Charles Vane, scalando tutte le gerarchie fino al ruolo di quartiermastro. Le loro strade si divisero quando Vane si rifiutò di attaccare una nave francese. Come conseguenza, l’equipaggio si ammutinò e dichiarò come nuovo capitano Rackam.

Jack, dopo aver accumulato una consistente ricchezza, chiese il perdono al Re e si ritirò a New Providence. Qui conobbe e si innamorò di Anne Bonny, all’epoca però già sposata con un influente uomo del posto. Quando la loro relazione divenne pubblica, a Jack non restò altra scelta che riprendere a solcare i mari e tornare alla sua vecchia attività piratesca. Fu allora che la leggenda narra che creò una delle bandiere ancora più iconiche e riconoscibili del mondo: la variante del Jolly Roger con un teschio e due sciabole incrociate (a differenza delle due tibie di quella originale). Va detto che non esistono fonti storiche a riguardo, ma, come al solito, la leggenda vince sempre.

Le donne di Calico Jack

Anne non fu poi l’unica donna pirata del suo equipaggio. Calico Jack prese a bordo anche Mary Read (pare dividesse il letto pure con lei…) e con loro iniziò una fiorente carriera di saccheggi. Alle Bahamas prima e in Giamaica poi, dove venne infine catturato insieme a tutto il suo equipaggio. Il 18 novembre 1720, dopo un processo sommario, vennero tutti impiccati, tranne le due donne che erano in stato di gravidanza. O almeno così dissero per evitarsi la forca, dato che all’epoca non è che ci fossero molti modi per provarlo, soprattutto nei primi mesi.

Altra leggenda vuole che una non esattamente riconoscente Anne Bonny gridasse al povero Calico sul patibolo queste parole: “Se tu avessi combattuto da uomo, a quest’ora non ti saresti fatto impiccare come un cane!”. Vatti a fidare delle donne.

Non solo “Pirati dei Caraibi”

Questa è la figura, tra fatti storici e racconti mitologici, di Calico Jack. In soli 37 anni di vita, divenne una delle figure più mitizzate del suo tempo, tanto da avere lasciato enormi tracce anche nella cultura di massa dei nostri giorni. Infatti il personaggio di Jack Sparrow, interpretato da Johnny Depp nella saga dei Pirati dei Caraibi è ispirato proprio alla sua figura, oltre a quello di Calico Yooki nel manga One Piece. Inoltre compare nel videogioco Assassin’s Creed IV: Black Flag, il gruppo metal tedesco dei Running Wild gli ha dedicato la canzone Calico Jack e la squadra di football americano della NFL dei Tampa Bay Buccaneers ha inserito la sua bandiera nel proprio stemma.

Ma è nella serie tv Black Sails che il suo personaggio diventa ancora più immortale. John Rackam, interpretato da Toby Schmitz, ci viene rappresentato in tutta la sua modernità: è coraggioso, pur non essendo un vero e proprio guerriero, ma soprattutto è uno stratega la cui bramosia di vita gli impedisce di abbandonare quel gusto per l’avventura, anche quando gli si prospetta la concreta possibilità di un avvenire più tranquillo. Ironico e calcolatore, alla fine però si rivela totalmente devoto alla causa ed ai suoi compagni di ventura.

Roberto Johnny Bresso