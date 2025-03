“Crisi di valori, politicamente corretto e immigrazione”: la conferenza a Genova sulle sfide dell’oggi

Matteo Carnieletto, vice caposervizio, entra nella redazione de ilGiornale.it nel dicembre del 2014 e diventa il responsabile, fino al 2023, del sito Gli Occhi della Guerra poi InsideOver . Da sempre appassionato di politica estera, ha scritto insieme ad Andrea Indini Isis segreto, Sangue occidentale e Cristiani nel mirino. Con Fausto Biloslavo ha scritto Verità infoibate; Ucraina. Nell’inferno dell’ultima guerra d’Europa; Talebani dell’accoglienza. È autore di Ultima degenerazione. Appunti su una società perduta (Signs Publishing), Alla ricerca di Ettore. Manuale per riscoprire l’eroismo perduto dei padri (Passaggio al bosco), Terza guerra mondiale a pezzi (Il Timone) e La libertà sotto attacco (Historica-Giubilei Regnani). Nel 2019 ha vinto il premio Prokhorenko-Paolicchi per i suoi scritti sulla Siria.

La crisi dei valori, specie nelle giovani generazioni, il politicamente corretto e l’immigrazione incontrollata sono tre delle sfide che le società italiane, europee e occidentali si trovano ad affrontare negli ultimi decenni. Matteo Carnieletto , giornalista de Il Giornale, analizzerà questi fenomeni attraverso i suoi due libri Ultima degenerazione. Appunti su una società perduta e Alla ricerca di Ettore. Manuale per riscoprire l’eroismo perduto dei padri , dandone una lucida e documentata descrizione e offrendo alla politica e alla società civile spunti di riflessione e di reazione. Oltre a quest’ultimo saranno presenti Giuseppe Murolo , responsabile regionale Cultura, il quale avrà il compito di introdurre la serata, Andrea Lombardi , membro del Dipartimento Cultura FdI Genova, in qualità di moderatore, e Francesco Verzillo , responsabile Dipartimento Cultura FdI Genova, a cui spetteranno le conclusioni.

Roma, 20 mar – “Crisi di valori, politicamente corretto e immigrazione: tre sfide alla società italiana contemporanea”, questo il titolo della conferenza che si terrà a Genova domani, venerdì 21 marzo 2025, alle ore 18.00, presso la sala conferenze Bi.Bi. Service in, Via XX Settembre 41, 3° piano. Un modo per affrontare alcuni dei temi e delle linee di faglia più importanti degli ultimi anni. L’evento è organizzato da Fratelli d’Italia Genova.