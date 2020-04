Roma, 29 apr – Niente da fare, nonostante la straordinaria simpatia che suscita Gad Lerner e l’estremo coinvolgimento che provoca nel telespettatore medio, l’esordio della sua trasmissione sulla Resistenza titolata La Scelta è un flop di proporzioni bibliche.

Il best of della Resistenza

La trasmissione si chiama La scelta e raccoglie un best of di testimonianze partigiane. L’esordio è stato lunedì 27 aprile sull’ex (?) Telekabul Rai 3. In concorrenza con Stasera Italia su Rete 4 e con la serie Instinct su Rai 2 non sembra aver coinvolto troppo gli spettatori italani. Lerner è sprofondato in un tombale 4% di share (almeno ha battuto le repliche di The O.C. su Italia 1). Insomma, uno dei programmi con gli ascolti più scarsi di tutto il palinsesto di Rai 3 dalla fascia pomeridiana a quella notturna. Il Tg3 ha raggiunto la quota 17,6% e Report ha raggiunto il 9,2%.

La stessa sorte de L’Approdo

L’approfondimento partigiano di Lerner ha sgraffignato più di un milione di spettatori in un orario (le 20.20) in cui davvero molti italiani sono davanti alla tv. Lerner non sembra avere molta fortuna, visto che anche il suo L’approdo era partito con un milione e 174 mila spettatori per precipitare ai 353mila dell’ultima. La scelta purtroppo, andrà in onda “solo” fino all’8 maggio. Per allora, preferiamo approfondire qualsiasi fenomeno storico sulla concorrente (in casa) Rai Storia. Forse di un ulteriore, boriosissimo e lentissimo approfondimento di Gad Lerner non avevamo bisogno – ci dispiace per quei 90enni costretti a parlare con lui per tutto quel tempo.

Ilaria Paoletti