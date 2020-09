Roma, 15 set – Nel nome del padre buonismo tutto si può, anche sfregiare una delle opere d’arte più incantevoli mai realizzate nella storia. Parliamo della Pietà di Michelangelo, che la Pontificia Accademia per la Vita si è permessa di proporre in versione antirazzista. Non si tratta ovviamente di aver messo mano allo scalpello, e ci mancherebbe altro, ma in preda a una foga politicamente correttissima l’Accademia ha proposto su Twitter un fotomontaggio della straordinaria scultura in cui Gesù – sorretto dalla Madonna – è dipinto di nero. Titolo: “An image that is worth a speech”, un’immagine che vale un discorso. Senza alcun dubbio, mostra infatti tutta l’idiozia stucchevole a cui si può giungere seguendo il globalismo deturpante.

Una propaganda indecente

Quanto poi la Pav abbia voluto ammiccare ai Black lives matter è talmente lampante da aver comprensibilmente generato una ridda di polemiche sui social e non solo. Qualcuno ha scritto che siamo di fronte a un’operazione addirittura peggiore dell’atto vandalico di Laszlo Toth, il geologo ungherese che nel 1972 prese a martellate la Pietà: “Fece meno danni”. In realtà in questo caso, Deo gratias, non è stata danneggiata l’opera in sé, nessuno ne ha danneggiato il marmo, ma è chiaro che è stata stravolta simbolicamente.

Quanto ai richiami con il moto scomposto dei Blm fatti notare dai più, Fabrizio Mastrofini – portavoce della la Pontificia Accademia – ha provato goffamente a smentire puntando il dito contro i detrattori del fotomontaggio: “È una manipolazione politicizzata, quell’immagine vuole essere un messaggio contro il razzismo a trecentosessanta gradi”. E dire che a noi “una manipolazione politicizzata” sembra invece l’indecente operazione propagandistica realizzata dalla Pav. Ed è piuttosto indecente che in Vaticano ci sia una cospicua frangia di prestigiatori del nulla che si allineano alle derive correct. Profonda “pietà”.

Alessandro Della Guglia