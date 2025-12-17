“Giorgia e i governicoli”, un libro pungente e attuale

Roma, 17 dic – È stato pubblicato nei giorni scorsi – per i tipi di Signs Publishing – “Giorgia e i governicoli”, libro satirico del vignettista e collaboratore fisso di Quarta Repubblica (famosa trasmissione di Rete 4) Beppe Fantin.

Il libro

Il volume, introdotto da Nicola Porro, è una limpida e irriverente rappresentazione dell’odierna situazione socio-politica, un racconto acutamente sarcastico e ostinatamente controcorrente. Il libro, 280 pagine a colori in grande formato è inoltre arricchito dai testi di Salvatore Di Bartolo. Scrive nella prefazione il noto presentatore Mediaset: «Con un linguaggio fluido e diretto, sapientemente accompagnato dalla straordinaria forza evocativa delle immagini, Beppe Fantin e Salvatore Di Bartolo demoliscono in un colpo solo la falsa retorica antifascista imperversante nell­’odierno dibattito pubblico e l’infallibile dogmatismo sanitario tipico del periodo pandemico».

Un libro chiaro e politicamente scorretto. In “Giorgia e i governicoli” Salvatore Di Bartolo e Beppe Fantin raccontano temi, eventi e personaggi che hanno conquistato la scena politica italiana, ma non solo, nell’ultimo quinquennio. Dai principali passaggi che hanno segnato l’avvento della follia collettiva e l’assunzione, da parte dei governi Conte II e Draghi, di misure emergenziali marcatamente liberticide pensate per contenere il rapido dilagare del virus. Fino all’inedito, e per molti versi eclatante, exploit elettorale di Fratelli d’Italia alle Politiche 2022. Tutta la prima parte del mandato governativo di Giorgi Meloni è attraversato in lungo e in largo, un periodo casualmente coinciso con il lesto riaffiorare della fuorviante retorica antifascista nel Belpaese. Così il racconto dei due autori si spinge fino alle presidenziali Usa 2024, addentrandosi nell’analisi dei futuri scenari e delle dirompenti conseguenze sul piano geopolitico scaturite dal prepotente ritorno di Donald Trump sulla scena politica globale.

Gli autori

Beppe Fantin è un artista e vignettista satirico originario di Treviso, noto per il suo stile distintivo ad acquerello e per le sue opere provocatorie e spesso controverse. Pubblica regolarmente sul sito nicolaporro.it le vignette satiriche dedicate a temi di attualità politica e sociale. La sua firma si trova in moltissimi calendari solidali con finalità benefiche.

Salvatore Di Bartolo, laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Messina, è invece docente, saggista e opinionista. Collabora stabilmente con diverse riviste e testate online di ispirazione liberale tra cui nicolaporro.it, L’Opinione delle Libertà e il Nuovo Giornale Nazionale. Ha pubblicato vari libri con diverse case editrici. Nell’ottobre 2025 si è aggiudicato il Premio Letterario Castello con la sua opera inedita dal titolo Eretici.