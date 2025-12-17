LOGIN
mercoledì, Dicembre 17, 2025
Top Posts
Gli investitori si rivolgono a SJMine per un reddito passivo affidabile...
Guida alle scarpe antinfortunistiche: quando servono e quali sono i livelli...
Stellantis, è ora di cacciare gli Elkann-Agnelli dall’Italia
Ampia scelta, marchi di lusso, prezzi convenienti – tutto sul più...
Venere degli Stracci, il rogo emblema dell’amministrazione Manfredi
Vale la pena scegliere un editor online per la stabilizzazione video?
“Via italiana all’intelligenza artificiale”: Meloni annuncia una legge sull’Ai e nuovi...
L’evoluzione della comodità digitale: come gli strumenti tecnologici stanno semplificando la...
Anche la Cucchi risponde presente alla chiamata dell’antifascismo
Google penalizza i contenuti generati da Intelligenza Artificiale?
Exchange cripto per acquistare Ethereum senza difficoltà
SUBSCRIBE NEWSLETTERS
Copyright 2021 - All Right Reserved
Home » “Giorgia e i governicoli”, un libro pungente e attuale
CulturaPrimo Piano

“Giorgia e i governicoli”, un libro pungente e attuale

by La Redazione
Scritto da La Redazione 0 commento
Galt Media

Roma, 17 dic – È stato pubblicato nei giorni scorsi – per i tipi di Signs Publishing – “Giorgia e i governicoli”, libro satirico del vignettista e collaboratore fisso di Quarta Repubblica (famosa trasmissione di Rete 4) Beppe Fantin.

Il libro

Il volume, introdotto da Nicola Porro, è una limpida e irriverente rappresentazione dell’odierna situazione socio-politica, un racconto acutamente sarcastico e ostinatamente controcorrente. Il libro, 280 pagine a colori in grande formato è inoltre arricchito dai testi di Salvatore Di Bartolo. Scrive nella prefazione il noto presentatore Mediaset: «Con un linguaggio fluido e diretto, sapientemente accompagnato dalla straordinaria forza evocativa delle immagini, Beppe Fantin e Salvatore Di Bartolo demoliscono in un colpo solo la falsa retorica antifascista imperversante nell­’odierno dibattito pubblico e l’infallibile dogmatismo sanitario tipico del periodo pandemico».

Un libro chiaro e politicamente scorretto. In “Giorgia e i governicoli” Salvatore Di Bartolo e Beppe Fantin raccontano temi, eventi e personaggi che hanno conquistato la scena politica italiana, ma non solo, nell’ultimo quinquennio. Dai principali passaggi che hanno segnato l’avvento della follia collettiva e l’assunzione, da parte dei governi Conte II e Draghi, di misure emergenziali marcatamente liberticide pensate per contenere il rapido dilagare del virus. Fino all’inedito, e per molti versi eclatante, exploit elettorale di Fratelli d’Italia alle Politiche 2022. Tutta la prima parte del mandato governativo di Giorgi Meloni è attraversato in lungo e in largo, un periodo casualmente coinciso con il lesto riaffiorare della fuorviante retorica antifascista nel Belpaese. Così il racconto dei due autori si spinge fino alle presidenziali Usa 2024, addentrandosi nell’analisi dei futuri scenari e delle dirompenti conseguenze sul piano geopolitico scaturite dal prepotente ritorno di Donald Trump sulla scena politica globale.

Gli autori

Beppe Fantin è un artista e vignettista satirico originario di Treviso, noto per il suo stile distintivo ad acquerello e per le sue opere provocatorie e spesso controverse. Pubblica regolarmente sul sito nicolaporro.it le vignette satiriche dedicate a temi di attualità politica e sociale. La sua firma si trova in moltissimi calendari solidali con finalità benefiche.

Salvatore Di Bartolo, laurea in Economia nel 2015 presso l’Università degli Studi di Messina, è invece docente, saggista e opinionista. Collabora stabilmente con diverse riviste e testate online di ispirazione liberale tra cui nicolaporro.it, L’Opinione delle Libertà e il Nuovo Giornale Nazionale. Ha pubblicato vari libri con diverse case editrici. Nell’ottobre 2025 si è aggiudicato il Premio Letterario Castello con la sua opera inedita dal titolo Eretici.

You may also like

Risparmiateci la favola del lupo a caccia d’inclusività

Como, colpita una lista vicina al Blocco Studentesco: il Liceo Volta la espelle dalle...

630 mila giovani emigrati in dieci anni: l’Italia perde la guerra dei flussi

Ambrogio, il santo con la frusta

Kupiansk: il contributo italiano nella manovra che ha ribaltato il fronte

Contro il falso radicalismo: perchè leggere “Tu chiamala se vuoi rivoluzione” di Adinolfi

Commenta

Redazione

Chi Siamo

Il Primato Nazionale plurisettimanale online indipendente;

  • Via Pantaleoni 33, 00166 Roma.
  • info@ilprimatonazionale.it

Categorie

Newsletter

Iscriviti alla newsletter


© Copyright 2023 Il Primato Nazionale – Tutti i diritti riservati

Facebook Twitter Instagram Linkedin