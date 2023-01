Roma, 5 gen – I loro pezzi hanno entusiasmato fans in tutto il mondo fin dagli albori, in quel lontano 1967, con l’album esordio The Pipers at the Gates of Dawn. All’alba di questo 2023, però, è The Dark Side of the Moon, vera pietra miliare del Classic rock targato Pink Floyd , a festeggiare il suo 50° anniversario. L’album venne registrato agli EMI Studios, da allora ribattezzati Abbey Road Studios, nel 1972 e nel 1973. Sebbene l’annuncio ufficiale di un’edizione audio ampliata per celebrare l’occasione non sia ancora stato fatto, l’editore di un libro commemorativo ha fatto trapelare la notizia di un cofanetto di lusso.

La faccia oscura della luna

Pubblicato nel marzo 1973, The Dark Side of the Moon raggiunse la vetta della classifica delle vendite negli Stati Uniti su Billboard il 28 aprile, per non tornare mai più al numero 1. Raggiunse il secondo posto nel Regno Unito, dove è diventato il settimo album più venduto di tutti i tempi. Abbastanza ironico per uno degli album più venduti di sempre, con vendite mondiali di circa 45 milioni di copie. L’album segna l’approdo di nuove sperimentazioni musicali che i Pink Floyd andavano operando sia ai concerti che in registrazione. In the Dark Side of the Moon, i Pink Floyd riducono le lunghe parti strumentali rispetto ai lavori precedenti, divenute ormai una caratteristica del gruppo, lasciando più ampio spazio ai testi di Roger Waters, allargando così la già vasta clientela all’ascolto. Testi ricercatissimi, incentrati su temi filosofici e che penetrano nel “lato buio” dell’animo e della psiche, cui il titolo metaforicamente fa riferimento. Tra i temi affrontati nel concept album troviamo il conflitto interiore, il rapporto con il denaro nella celebre Money, il trascorrere del tempo, la morte, il rapporto conflittuale con l’altro da sé e l’alienazione mentale. Quest’ultimo ispirato in parte dal crollo psichico sofferto da Syd Barrett, membro fondatore e principale compositore e paroliere del gruppo fino dal suo esordio nel 1968.

I Pink Floyd a Pompei

Un capolavoro cinquantenne

Il libro, Pink Floyd: The Dark Side Of The Moon: The Official 50th Anniversary Book , uscirà nel Regno Unito il 1 marzo, tramite l’editore Thames & Hudson, nell’anniversario della data di uscita originale dell’album. L’edizione statunitense è prevista invece per il 7 marzo, ma in tutto il mondo i fans della band attendono già con impazienza che il prodotto raggiunga il proprio Paese. Ancora nulla è però trapelato sul prezzo di copertina che, c’è da giurarci, non sarà minimamente “proletario”. Gli autori dell’opera sono gli stessi Pink Floyd, mentre la fotografa è affidata a Jill Furmanovsky e l’art director di lunga data dei Floyd, Aubrey Powell. Dall’annuncio dell’editore: Il pacchetto, delle dimensioni di un album, presenta fotografie rare e inedite del backstage e sul palco, soprattutto scattate nei vari tour di promozione dell’album tra il ’72 e il ’75, rivelando la concezione visiva dell’iconica copertina originale dell’album. Progettato da Pentagram secondo standard elevati, questo libro ufficiale commemora la band e l’album cinquant’anni dopo il suo fortunatissimo debutto. La grande novità della nuova edizione audio è stata espressa dalla band con un: “l’annuncio del libro vedrà anche il lancio di un cofanetto di lusso contenente una riedizione dell’album insieme a numerosi articoli musicali correlati”.

I Pink Floyd nelle immagini di Furmanovsky e Powell

129 candide fotografie in bianco e nero di Storm Thorgerson, Furmanovsky, Powell e Peter Christopherson documentano il suono le verifiche, le sfilate e gli after show. Una recensione del concerto di Wembley dell’ottobre 1972, originariamente pubblicata su Melody Maker, ripercorre invece una delle esibizioni più celebri dei Floyd. Non per ultimo, un elenco completo delle date del tour. Nel corso della sua carriera, Furmanovsky ha fotografato alcuni dei più grandi musicisti al mondo. Rolling Stones, Bob Dylan, Oasis e moltissimi altri, come appunto i Pink Floyd, sono stati immortalati dall’obiettivo del famoso fotografo. Ma è stato proprio durante la registrazione di The Dark Side Of The Moon, e durante il tour dell’album nel Regno Unito, che Furmanovsky si è fatta un nome diventando fotografa ufficiale della band.

Aubrey ‘Po’ Powell, invece, ha co-fondato l’agenzia di design Hipgnosis con Storm Thorgerson nel 1968, creando nei successivi 15 anni alcune delle copertine di dischi più iconiche per artisti come Pink Floyd, Led Zeppelin, Paul McCartney e Genesis. Powell è attualmente direttore artistico dei Pink Floyd, responsabile della progettazione e cura della mostra da record “Pink Floyd: Their Mortal Remains”, che è stata presentata in anteprima per cinque mesi nel 2017 al V&A di Londra. Attualmente la mostra è a Montreal fino al 5 febbraio 2023.

Andrea Bonazza