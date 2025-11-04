“Soldato, prega!”: nel giorno della Vittoria l’esordio editoriale di Edizioni Imprimere

Roma, 4 nov – 107 anni fa si concludeva per l’Italia il primo conflitto mondiale. Proprio in occasione di quella che nel 1921 venne riconosciuta come “Festa della Vittoria”, Edizioni Imprimere, una giovane casa editrice indipendente con sede a Riccione, lancia il suo primo libro. Soldato, prega! – questo il nome del volume – raccoglie le parole, le invocazioni e le preghiere dei soldati italiani che vissero la Prima guerra mondiale sul fronte.

Il primo libro di Edizioni Imprimere

Un libro nato per restituire voce a quegli uomini comuni che, tra il fango, la fame e la paura, si rivolgevano a Dio con semplicità e dolore, cercando un senso nel sacrificio quotidiano. Le pagine, recuperate da quaderni, bollettini e pubblicazioni dell’epoca, compongono un mosaico di spiritualità popolare e di fede incarnata, lontano dalla retorica e vicino all’uomo. Non si tratta di un libro devozionale, ma di un documento umano e spirituale: un coro di preghiere nate nel silenzio della trincea, dove il soldato si scopre fragile, ma non disperato.

Il volume è curato da Valerio Savioli, fondatore e direttore editoriale di Edizioni Imprimere. La casa editrice romagnola si dedicherà alla riscoperta di testi dimenticati, inediti o trascurati della storia e della filosofia politica del Novecento, insieme a opere di carattere spirituale e letterario. La missione è riportare al centro del dibattito culturale temi e autori che custodiscono la memoria, l’identità e la profondità del pensiero europeo. Soldato, prega! inaugura la collana Custodia, dedicata alla tradizione e alla spiritualità occidentale.

“Soldato, prega!”, testimonianza di un mondo interiore perduto

Lo stesso Savioli nella nota editoriale rilegge queste voci come testimoni di un mondo interiore ormai perduto — un mondo in cui la fede non era ideologia, ma respiro. Insieme ai prefatori dell’opera sottolinea come, a un secolo di distanza, Soldato, prega! rappresenti un atto di memoria e di pietà, un modo per restituire umanità e profondità a una generazione dimenticata.

L’opera esce in concomitanza con il 4 novembre, data simbolica che lega la memoria dei caduti alla riflessione sul senso della patria, della fede e del sacrificio. Una pubblicazione pensata come gesto di riconoscenza e custodia nei confronti di chi ha pregato, sofferto e creduto in mezzo alla distruzione. Le cinque tavole a colori inserite nel volume — illustrazioni e immagini d’epoca a firma di Sidoli Pacifico — accompagnano il lettore in un percorso visivo di grande impatto emotivo, completando il tono sobrio e contemplativo del libro.

Il volume è già disponibile sul sito ufficiale della casa editrice.