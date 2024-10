Yog-Sothothery, un nuovo libro per esplorare Lovecraft

Roma, 04 ott – È uscito pochi giorni fa – per la precisione il primo ottobre – “Yog-Sothothery – Oltre la soglia dell’immaginario“, nuova raccolta di saggi che esplora figura ed opere dello scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft. L’opera, uscita per i tipi di Castelvecchi Editore e curata da Salvatore Santangelo (giornalista e docente universitario, esperto di politica internazionale), rientra nella collana Navi ed è già disponibile in tutte le librerie.

Un’attenta selezione di saggi

Mettendo il luce la sua cosmogonia unica, l’attenta selezione dei testi fa emergere l’autentica essenza del famoso autore statunitense, al di là degli stereotipi andati a consolidarsi nel tempo. Il termine Yog-Sothothery infatti designa l’universo narrativo del letterato americano, noto al grande pubblico in particolar modo per il “Ciclo di Cthulhu”, l’iconico mostro tentacolare che ha influenzato la cultura pop.

Oltre al curatore, il volume può vantare della collaborazione di diversi esperti dell’opera lovecraftiana. Ricordiamo, tra gli altri Angelo Clementi – laureato in filosofia, sceneggiatore e giornalista – e Virginia Como – laureata in lettere, specializzata in filologia, linguistica e antropologia culturale. E ancora il fondatore della rivista “Dagon Press” nonché responsabile del periodico “Studi Lovecraftiani” Pietro Gurriello, Paolo Mariani (scrittore di racconti brevi di genere horror e fantasy), il responsabile della Redazione Cultura del TG2 Adriano Monti Buzzetti Colella e Miska Ruggeri – giornalista con esperienza in politica, viaggi e cultura.

Yog-Sothothery: appuntamento a L’Aquila

Yog-Sothothery verrà quindi presentato domenica 6 ottobre alle ore 18.00 a L’Aquila, nella cornice del Palazzetto dei Nobili. L’appuntamento, introdotto dall’assessore regionale alla cultura Roberto Santangelo, vedrà gli interventi degli autori Angelo Clementi, Virginia Como, Miska Ruggeri e Salvatore Santangelo. Non mancherà un’esposizione di libri: la conferenza sarà quindi impreziosita da miniature e giochi ispirati ai racconti del Solitario di Providence.