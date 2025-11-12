LOGIN
mercoledì, Novembre 12, 2025
Economia

FLEET220 presenta my-ev-truck: la nuova app per l’elettrificazione intelligente del trasporto pesante

by Redazione
Scritto da Redazione
Milano, 11 novembre 2025 – Dalla logistica alle consegne su lunghe tratte, il futuro dei camion diventa elettrico e connesso. FLEET220, società del gruppo ROUTE220 e B Corp certificata, lancia my-ev-truck: un’app progettata per gestire in modo semplice e trasparente la ricarica dei mezzi pesanti, offrendo alle aziende di trasporto un controllo totale su costi e operazioni.

Disponibile dal 6 novembre per iOS e Android, my-ev-truck nasce per accompagnare le flotte nel passaggio all’elettrico con strumenti digitali intuitivi, sviluppati a partire dall’esperienza di FLEET220 nella gestione integrata della ricarica di auto e veicoli commerciali in tutta Europa.

Un ecosistema digitale per la logistica low-carbon

L’app per la gestione delle flotte di camion elettrici consente ai driver di individuare le migliori stazioni di ricarica, ricevere assistenza 24/7 e mantenere i veicoli operativi entro i tempi di consegna. Allo stesso tempo, i fleet manager possono monitorare in tempo reale tutte le sessioni di ricarica — in deposito, a casa o su rete pubblica — e accedere a report exportabili per budgeting e rendicontazione ESG.

Tra le principali funzionalità:

  • Supporto intelligente alla guida e alla pianificazione delle ricariche.

  • Visione centralizzata delle operazioni di ricarica per una gestione fluida e tracciabile.

  • Tracciamento dei costi e analisi automatica delle spese a livello di flotta.

  • Integrazione completa con la piattaforma enterprise FLEET220 per un monitoraggio end-to-end.

Tecnologia al servizio di sostenibilità e performance

“Il trasporto pesante sta entrando nella sua fase decisiva di elettrificazione. Con my-ev-truck trasformiamo la complessità in flussi di lavoro misurabili, intuitivi e orientati a risultati concreti,” ha dichiarato Carolina Solcia, CEO di FLEET220.
“In quanto B Corp, il nostro obiettivo è dimostrare che l’innovazione tecnologica può generare impatti ambientali tangibili senza compromettere la produttività.”

L’app si inserisce in un ecosistema più ampio insieme a ODOS, la soluzione open-loop di pagamento della mobilità di FLEET220 basata su Visa Fleet 2.0, che consente di unificare le spese di mobilità e rafforzare la governance aziendale.

Partnership strategiche per il futuro del trasporto

A fianco di FLEET220, Volvo Trucks Italia sostiene l’iniziativa come partner per l’elettrificazione del trasporto su strada.
“Grazie a questa collaborazione, i clienti Volvo hanno accesso a infrastrutture dedicate e a strumenti digitali avanzati come my-ev-truck, rendendo la transizione elettrica più semplice e accessibile,” ha spiegato Sabrina Loner, e-mob Product & Homologation Director di Volvo Trucks Italia.
Un’alleanza che consolida un approccio condiviso: coniugare innovazione, sostenibilità e competitività per costruire insieme una logistica a impatto positivo.

Con FLEET220, il futuro della mobilità è qui

FLEET220 opera come partner tecnologico per imprese e operatori della logistica, offrendo soluzioni integrate che combinano infrastruttura, software e servizi di assistenza. Dalla progettazione di impianti di ricarica fino al monitoraggio intelligente delle flotte, l’azienda accompagna le imprese nella decarbonizzazione delle operazioni, garantendo efficienza e scalabilità.

In un settore chiamato a ridurre drasticamente le emissioni nei prossimi anni, my-ev-truck rappresenta non solo un passo tecnologico, ma un tassello fondamentale per la transizione verso un trasporto davvero sostenibile per la gestione della flotta in azienda.

Redazione

