Belfast, 3 mag — Bob e Gino si sono sposati a Belfast, e fin qui niente di nuovo: il solito matrimonio arcobaleno, che sarà mai, ormai non si scandalizza più nessuno, semmai si sbadiglia alla grande. Giusto? Sbagliato, perché Bob e Gino sono due cani: per la precisione, un lhasa apso di proprietà della signorina Susan Doherty, e un bichon frise appartiene all’amica di Susan, Siobhan McGuigan.

Matrimonio tra cani gay a Belfast

Si tratta, fa sapere con un certo compiacimento il Belfast Telegraph, del primo matrimonio tra cani gay dell’Irlanda del Nord, tenuto per raccogliere fondi per Almost Home, l’organizzazione benefica di Moira, alla presenza di circa 30 ospiti, molti dei quali accompagnati dai propri cani. Una piccola folla che includeva esseri umani e un vasto campionario di labrador, bassotti, chihuahua e molte altre razze ha dunque osservato, con il cuore colmo di emozione, la coppia canina pronunciare i voti (amarsi, fare passeggiate insieme e a condividere bocconcini prelibati) e firmare il certificato di matrimonio per diventare ufficialmente «caniti» (hus-pups, crasi tra husband e pups).

Le nozze, fa sapere sempre il quotidiano, sono state officiate da Cecilia Daly, presentatrice del programma meteorologico trasmesso dalla BBC Newsline. La Daly era assistita dal suo stesso cane, il labrador nero Pedro, e anche gli sposi novelli hanno scodinzolato con gioia nel passare in rassegna i videomessaggi degli amici che auguravano loro ogni bene.

L’amore è amore

E no, non siamo diventati dei minorati mentali all’improvviso: ci stiamo limitando a riportare la cronaca con gli stessi toni usati dal Belfast Telegraph. «Sono sconvolta da quanto sostegno abbiamo ricevuto per il primo matrimonio gay tra cani di Belfast», ha dichiarato la «madre» dello sposo Susan. «Probabilmente il primo in Irlanda del Nord. L’amore è amore». Siobhan ha fortunatamente ammesso che l’idea per un matrimonio tra cani è nata dopo un paio di bicchieri di vino di troppo. Purtroppo, le due procaci «mamme» dei cagnolini in questione non sono rinsavite dopo la sbornia e l’iniziativa si è concretizzata con la decisione di raccogliere fondi per l’organizzazione benefica.