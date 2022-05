Roma, 3 mag – Una donna multata dei previsti 100 euro perché non vaccinata, ma con il particolare di essere anche morta dal 2004. La bizzarra storia è raccontata su Tgcom24.

Donna multata perché non vaccinata…ma anche morta da decenni

Le comminano una multa da 100 euro, in quanto non vaccinata contro il Covid. E fin qui sarebbe tutto “regolare”. Ma c’è un piccolissimo dettaglio: la donna multata è anche morta da quasi 20 anni. La non vaccinata fantasma è Maria Sedda, di Lula (Nuoro) in Sardegna, il cui nome è presente in uno degli avvisi inviati dall’Agenzia delle Entrate agli over 50 che non hanno ricevuto il siero contro il coronavirus. Ma Maria, per l’appunto, è deceduta a meno di 38 anni. La famiglia, ora, sta agendo per vie legali.

La comunicazione ricevuta dalla figlia

L’avviso è stato inviato il 9 marzo 2022. A leggerlo è stata la figlia Antonella, insieme al padre. Entrambi si sono rivolti a un avvocato per risolvere quello che è evidentemente un errore burocratico. Per uscirne, tuttavia, potrebbe bastare un certificato di morte, allo scopo di cancellare Maria dagli elenchi attualmente in possesso della pubblica amminstrazione. Il Covid, ammesso che sia alla fine del suo terribile ciclo biennale, ci lascia ancora storie a dir poco incredibili.

Alberto Celletti