Bruxelles, 30 dic – Sta diventando un caso nazionale in Belgio quello del ciclista che la sera di Natale ha sferrato un calcio (più precisamente una ginocchiata) ad una bambina facendola cadere. La vicenda è accaduta a Jalhays, in Vallonia, lungo un sentiero di campagna innevato. Nel video, diventato subito virale, si vede una bambina che passeggia in compagnia della madre. Alle loro spalle appare il ciclista che inizia anche a suonare il campanello. La bambina resta al centro della stradina costringendo il ciclista a passare sul bordo. A quel punto il gesto di stizza dell’uomo appare evidente e sferra una ginocchiata alla bambina che cade in terra.

Il ciclista rischia fino a un anno di carcere per aggressione e percosse

La bambina fortunatamente non si è fatta nulla. Sui social però la questione è montata a dismisura, con migliaia di messaggi contro il ciclista-pirata. E’ intervenuta allora anche la procura di Verviers, che ha aperto un fascicolo sull’accaduto e ha rilanciato il filmato sui social, chiedendo informazioni sul ciclista. L’uomo è stato infine identificato anche se per ragioni di sicurezza il nome è noto solo agli inquirenti: è un sessantunenne. L’avvocato del ciclista ha rilasciato delle dichiarazioni pubbliche: “Ha inavvertitamente colpito la bambina mentre cercava di non perdere l’equilibrio dopo un passaggio a lato della strada”. Il legale ha poi invitato tutti alla “calma e alla serenità”: secondo lui l’analisi del video permette “a chiunque usa la bici di comprendere che quel movimento è stato del tutto usuale in una situazione del genere”.

Il ciclista ora rischia addirittura fino a un anno di carcere per “aggressione e percosse”. Lui si difende sostenendo di essersi fermato per accertarsi delle condizioni della bambina e per scusarsi, imbattendosì però “nell’aggressività del padre“. Per questo motivo e non per indifferenza dunque si sarebbe poi allontanato. Purtroppo per il ciclista tutto questo nel video non si vede e resta solo il colpo sferrato alla piccola e lui che se ne va. In ogni caso a febbraio si terrà il processo nei confronti del ciclista che, come detto, rischia fino a un anno di carcere.

Davide Romano