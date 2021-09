Londra, 22 set — L’English touring opera dà il benservito a 14 musicisti bianchi in ossequio all’undicesimo comandamento — quello delle tavole della Legge politicamente corretta: «Aumentare la diversità etnica, costi quel che costi» o Whatever it takes, per rifare il verso al nostro algido premier.

Il salato conto dell’inclusione delle «quote nere» nell’ensemble dell’ente l’hanno pagato i 14 sventurati – di età compresa tra 40 e 66 anni – a cui è stato gentilmente notificato che i contratti con la compagnia non verranno rinnovati a partire dalla primavera del 2022. Questo perché, viene spiegato nella missiva di congedo «l’Opera ha nominato un nuovo direttore musicale, Gerry Cornelius», incaricato di «dare forma all’orchestra moderna», e l’orchestra moderna — lo dice anche il nome, più chiaro di così — deve includere la sua brava percentuale di musicisti diversamente bianchi. Indovinate un po’ l’etnia del buon Cornelius? Vi diamo un indizio che vi farà rimanere esterrefatti: non si tratta propriamente di uno svedese.

Quale futuro per i licenziati?

I musicisti dell’English touring opera lavorano come freelance con contratti a tempo determinato, rinnovabili di stagione in stagione. Molti, però, suonano con la compagnia da 20 anni e lo considerano ormai un impiego fisso. Nessuno si aspettava questo tipo di mazzata. La prospettiva di doversi rimettere a cercare un impiego, magari a 60anni passati, non è proprio rosea.

L’ennesimo sfregio ai musicisti

Rappresenta invece l’ennesimo sfregio a professionisti, operanti nel mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento dal vivo, che durante gran parte della pandemia non hanno potuto lavorare e si sono visti costretti a fare affidamento su sovvenzioni e prestiti. Resta loro un’ultima speranza, cioè ribaltare la frittata politicamente corretta con una mossa paracula e giocarsi la carta arcobaleno: cioè dichiarare di percepirsi come trans, o genderfluid, e gridare alla discriminazione perché licenziati ingiustamente. «Improvvisa, adattati, supera l’ostacolo».

