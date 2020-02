Roma, 17 feb – Tra i traguardi del politicamente corretto quest’anno vi è stato pure la cannibalizzazzione dell’evento di Miss Germania. Un po’ come il famoso Nulla de La Storia Infinita, il femminismo declinato in salsa talebana si è ingoiato la kermesse. Un concorso di bellezza femminista: un ossimoro, un’aberrazione, è come parlare della carbonare vegana o della salsiccia vegetale.

Altolà al maschio

Innanzitutto è stato stabilito che la giuria dovesse essere composta da sole donne «scelte dal mondo delle professioni e dello sport», ma «non è escluso che possano partecipare anche uomini, se mostreranno di possedere la giusta mentalità», ha detto l’organizzatore Max Klemmer (un uomo). Ma non fa una grinza: in questo momento di totale fluidità eterofobica l’uomo, che dovrebbe essere il principale fruitore della bellezza femminile, e quindi in tutto diritto di giudicare la bellezza di una donna, è rimasto ad aspettare sullo zerbino.

Vietato essere belle

Per le femministe le donne non sono solo tette e culi, e potendo, la bellezza va mortificata, repressa, soppressa per evidenziare altre caratteristiche aliene al concetto di bellezza. E infatti, le candidate sono state giudicate «principalmente per la loro personalità»: per cui, come seconda regola, era vietato sfilare in bikini. Una regola già entrata in vigore la scorsa edizione, ma almeno lì venivano proiettate immagini in costume delle ragazze mentre sfilavano in giacca e jeans aderenti. Da quest’anno niente più “oggettificazione sessuale”: della Miss non si deve vedere neanche un centimetro di chiappa, in compenso tutte hanno sfilato in abito fino ai piedi da ballo delle debuttanti. Terzo, l’età delle concorrenti è stata alzata per la prima volta fino a 39 anni ed è decaduto il divieto di partecipare alle donne sposate o con figli.

Avanti i vecchi

Ed è stata proprio la concorrente più vecchia – 35 anni – a vincere. È Leonie Charlotte von Hase, la prima Miss Germania con un figlio. Rigorosamente single, di lavoro fa l’imprenditrice online e ha già detto che «del titolo di più bella me ne farò poco, e non intendo andare in giro a tagliare nastri come un manichino». E allora perché avrebbe partecipato? Quasi quasi ci mancano i discorsi bolsi sulla pace nel mondo pronunciati dalle reginette di bellezza dei tempi che furono.

Corsi di consapevolezza per donne forti

«Ho accettato di concorrere solo perché mi piaceva questo nuovo corso», ha detto nella prima intervista all’agenzia Rnd. Le 16 finaliste, infatti, hanno partecipato nelle scorse settimane a un «Personality Camp», 21 giorni di yoga, workshop di consapevolezza e lezioni di auto-imprenditoria. Queste donne hanno una personalità talmente forte ed affermata che si è sentito il bisogno di iscriverle ad un «corso di consapevolezza» per farle emergere. «Le ragazze dovranno diventare ambasciatrici della femminilità, e usare i palchi dove vanno per diffondere messaggi positivi», recita il sito della manifestazione.