Roma, 9 gen — Femministe d’Oltralpe in lutto: un tribunale ha respinto il ricorso dell’associazione Osez le feminisme che protestava contro il regolamento di Miss Francia, etichettandolo come «discriminatorio» per il requisito dell’altezza minima a 1 metro e settanta centimetri. Secondo i giudici il concorso di bellezza non viola il codice di lavoro e la norma non è discriminatoria.

Femministe “schiaffeggiate” da Miss Francia

Il gruppo femminista si era rivolto alla giustizia nel 2021 rappresentando tre candidate scartate alle preselezioni perché, appunto, più basse dell’altezza richiesta. Ma Osez non si dà per vinta. L’associazione «prende atto di una decisione intollerabile che fa perdurare un processo di selezione discriminatorio e illegale», e annuncia di essere al lavoro per presentare un appello. «In base al regolamento, una candidata deve essere alta almeno 1 metro e 70, non fumare né bere alcol in pubblico — aveva sottolineato l’avvocata di Osez le feminisme, Violaine De Filippis-Abate —, avere un comportamento “elegante”, non avere tatuaggi più grandi di 3 centimetri, non fare ironia sulla politica in pubblico». Requisiti standard che le femministe, nella loro smania di sovrascrivere canoni che non le includono, hanno trovato discriminatori.

Requisiti minimi

Alexia Laroche-Joubert, produttrice dello spettacolo e presidente della società Miss France, ricorda di avere già modificato alcuni dei requisiti lo scorso giugno, rendendo, di fatto, le maglie di accesso alla kermesse meno fitte. Come? Permettendo i tatuaggi e consentendo alle ragazze sposate o divorziate di gareggiare. «Chiedo solo che le giovani donne abbiano più di 18 anni, che siano alte almeno 1,70 metri – perché indossano abiti firmati ed è richiesta un’altezza minima – e che siano di sesso femminile nel loro stato civile, come già avveniva in precedenza. Infine, per preservare lo spirito dei valori di Miss France, le candidate che si presentano non devono aver girato film pornografici o aver fatto dichiarazioni punibili dalla legge».

Le femministe sono le prime despote