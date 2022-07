New York, 21 lug — Clint Eastwood, spostati: nella Grande Mela, a due passi da Times Square, va in scena un incredibile inseguimento: un ufficiale di polizia a cavallo ha inseguito un uomo sospettato di avere rubato sette paia di occhiali da sole. La particolarità del video che immortala la scena — divenuto subito virale — è data dal fatto che la scena è stata in soggettiva, dalla telecamera appuntata sulla giacca dell’agente.

Agente a cavallo insegue ladro di occhiali

Secondo quanto riportato dal Daily Mail tutto è iniziato quando un negoziante di 60 anni vicino alla West 40th Street e alla Seventh Avenue ha allertato il poliziotto a cavallo riferendogli di avere subito un furto di sette paia di occhiali da sole. La vittima del furto ha poi raccontato di avere affrontato il ladro, un uomo di 34 anni, che ha reagito minacciandolo con un pezzo di vetro. Il sospettato è poi riuscito a darsela a gambe, inseguito dall’agente in sella all’animale mentre la bodycam riprendeva tutto.

Il video è privo del sonoro, quindi è difficile capire cosa i due si siano detti. Mostra il sospettato, con una felpa nera e uno zaino rosso in spalla, scambiare qualche parola con il poliziotto per poi fuggire. L’agente a cavallo si lancia nel traffico, zigzagando tra le automobili e i passanti, fino a raggiungere il sospetto, che nel frattempo è stato fermato a altri agenti. Sempre stando a uanto riportato dal Daily Mail, il commissario del New York City Police Department Keechant Sewell avrebbe elogiato l’arresto dichiarando «Non c’era possibilità che questo sospetto di rapina potesse scappare dal nostro poliziotto in sella a Sansone!».