Roma, 18 ago – Giovane, bella e scatenata. Sanna Marin, avvenente premier finlandese che ha già mandato in tilt i social dopo aver partecipato al festival rock di Helsinki in shorts, chiodo e anfibi, torna a far impazzire i fan.

In un video pubblicato sui social, la 36enne leader della Finlandia, se la spassa alla grande con amiche e amici. Balli e canti sfrenati, durante una festa privata. Il filmato, diventato virale, ha generato una ridda di polemiche. Nella nazione scandinava il primo ministro è stato duramente criticato dall’opposizione per l’atteggiamento giudicato fuori luogo, considerato appunto il prestigio ruolo politico che riveste. Bere, ballare e cantare i pezzi del rapper finlandese Petri Nygård e del cantante pop Antti Tuisku, sono gesti che alcuni hanno giudicato ben poco opportuni.

Sanna Marin scatenata al party con amici

Stando poi a quanto riportato dal quotidiano Iltalehti, nel video, insieme alla giovane premier, si vedono vari personaggi pubblici finlandesi. Tra questi la cantante Alma, l’influencer Janita Autio, la conduttrice televisiva Tinni Wikström, la YouTuber Ilona Ylikorpi, la conduttrice radiofonica Karoliina Tuominen, la stilista Vesa Silver e un altro politico: la parlamentare Ilmari Nurminen. “Sembra che i video siano stati girati in un appartamento privato”, si legge sul quotidiano finlandese. “Le feste, che si discostano dallo stile tradizionale del primo ministro, hanno attirato molta attenzione e discussioni nel Paese”.

Le accuse e la replica

In Finlandia alcuni hanno attaccato duramente la Marin perché nel video, in sottofondo, si sentirebbe qualcuno dei presenti alla festa fare riferimento alla “banda della farina”, un’espressione associata all’uso di cocaina. “Non ho idea del perché qualcuno ha utilizzato questa espressione e a che cosa si riferisca. Questi sono video privati non destinati al pubblico”, si è giustificato il premier. “Non ho fatto uso di droghe. Ho solo bevuto un po’ di alcol. Questi sono video privati non destinati al pubblico”, ha poi specificato.

Alessandro Della Guglia