Roma, 16 mag – Se Dio non esiste, tutto è permesso. Lo ha asserito Dostoevskij, e oggi risulta essere attuale. Giuseppe De Rita, sociologo ottantasettenne, ha raccontato di come in Olanda, nella laicissima Olanda, agli over settanta sia stato recapitato un modulo col quale si impegnavano, in caso di contagio da coronavirus, a non ricoverarsi per non sottrarre posti letto ai più giovani. Tutti hanno sottoscritto il modulo. Non si è trattato di eroismo, non è la madre che dà la vita per il figlio, non è il padre che si sacrifica per la prole financo morendo. Si è trattato di una selezione organizzata capillarmente col fine di schiacciare ai margini della società investita dalla pandemia coloro ritenuti meno meritevoli di tutela. Tutto ciò è accaduto in una zona del mondo e in una nazione specifica ormai tristemente nota per la selezione in atto, la quale parte dalla massa enorme di aborti annuali al ricorso alla pratica dell’eutanasia. E si tratta, naturalmente, di un luogo che viene presentato dai liberal mondiali come un avamposto di civiltà.

Siamo olandesi, nessuna tutela per i più deboli

La sinistra è però smarrita e quel modulo recapitato ai vecchietti olandesi ne certifica la totale perdizione. Le incoerenze abbondano. Difatti non dovrebbero essere loro i libertari pronti a battagliare per le libertà dell’individuo, anzi, loro dovrebbero difendere il bene comune. E la ricerca spasmodica di questo interesse comune dovrebbe garantire una vita decente ai più deboli, ossia anche agli anziani, i quali, ovviamente, cessano di produrre ricchezza e necessitano di un’attenzione sanitaria particolare.

In Olanda non accade niente di tutto ciò. In Olanda la risposta più sincera che viene data a chi soffre, giovane o vecchio che sia, terminale o iniziale, corrisponde alla demolizione della vita umana. La spesa pubblica derivante dalla spesa sanitaria viene di conseguenza abbattuta, creando un vortice per cui questa famigerata ventata di libertà assoluta si trasforma in una martellante campagna a reti unificate su quanto sia giusto e responsabile porre fine alla propria vita in caso di sofferenza. Dunque, la questione è ben più delicata rispetto a come la pongono le sentinelle della democrazia mondiale. Perché se si lascia ai burocrati la possibilità di bombardare le coscienze con la pubblicizzazione del suicidio, è evidente che la loro propensione sarà quella di convogliare l’attenzione dei consociati verso quella soluzione definitiva e non verso la cura e l’assistenza.

L’Olanda dei diritti nati in laboratorio

Siccome oggi il proletariato non esiste più, e allo stesso modo inesistente è la capacità di tornare sui propri passi, esso è stato sostituito con una serie di situazioni grottesche le quali, a loro volta, sono state agganciate a fantomatici nuovi diritti “del lavoratore”. Abortire, financo al nono mese come proponeva la spumeggiante Hillary Clinton, poiché è un diritto inalienabile della donna disfarsi dell’essere che essa stessa ha contribuito a concepire e sul quale il padre ha sostanzialmente nessuna potestà. In Olanda, sulla base di questa previsione che puzza di sessantotto, non nascono più albini. I down sono ormai scomparsi da tempo, segno che quelle signore, molto spesso accompagnate dai signori, si godono senza limiti i risultati brillanti dei diritti fatti nascere in laboratorio e poi piovuti dal cielo. La genitorialità, come insegnano i Nichi Vendola e gli Elton John, è un diritto che la sinistra ha conquistato con fatica, dunque non più una possibilità, certamente non un dono. E se di diritto si tratta, deve essere anche prevista la possibilità di selezionare il prodotto uscente. Se albino no, se down per carità, se ha nove dita anziché dieci forse.

La logica conseguenza di questo sconquassamento è l’eliminazione delle figure paterne e materne, poiché il diritto riguarda i due genitori improvvisati ma non la creatura nata. La narrazione ormai posticcia fatta dai liberal occidentali si poggia sulla supposta esistenza di diritti di una categoria che ne schiaccia letteralmente un’altra, negando delle verità oggettive e incontestabili divenute però scomode nell’era della rivoluzione del proletariato ztl. Questo non è un mondo per vecchi.

Lorenzo Zuppini