Roma, 13 giu – Per l’attacco multiplo a Nottingham, in Inghilterra, dove tre persone sono state uccise a coltellate, questa mattina la polizia ha arrestato un sospetto di 31 anni e chiuso al traffico le vie del centro cittadino. Stando a quanto riferito dalla Bbc, la città nel cuore dell’Inghilterra è come se fosse in stato di assedio, considerato che la circolazione è stata interrotta in un’ampia area del centro perché gli attacchi sono avvenuti in tre diverse zone, a distanza di qualche chilometro l’una dall’altra. Le prime due vittime sono state rinvenute in Ilkeston Road, la terza in Magdala Road. Nel frattempo un uomo alla guida di un furgone ha investito altre tre persone, ferendole. L’investimento con il furgone è avvenuto in Milton Street. Uno dei feriti nell’attacco con il furgone è in condizioni critiche in ospedale, mentre gli altri due hanno riportato ferite lievi. La polizia ha detto che gli episodi (accoltellamenti e investimento) molto probabilmente sono collegati.

Attacchi a Nottingham, fermate altre persone: indaga l’antiterrorismo

Il presunto autore dell’attacco è stato fermato dalle forze dell’ordine, ma la polizia continua a presidiare la città con posti di blocco e agenti in passamontagna. Altre persone sono state fermate e interrogate: si parla di due donne fatte uscire da un negozio e poi costrette a salire su un’auto della polizia.

I media britannici fanno inoltre sapere che nel primo pomeriggio sono intervenuti anche gli agenti dell’antiterrorismo, per quanto secondo l’ex coordinatore nazionale dell’antiterrorismo del Regno Unito, Nick Aldworth, “non è saggio saltare troppo velocemente a conclusioni, sebbene alcune delle notizie riportate abbiano le caratteristiche dei metodi utilizzati dai terroristi”.

Il primo ministro britannico, Rishi Sunak, ha definito “scioccante” quanto accaduto stamattina a Nottingham. “Voglio ringraziare la polizia e i servizi di emergenza per la loro continua risposta allo scioccante incidente di questa mattina a Nottingham”, ha scritto su Twitter il premier del Regno Unito. “Vengo aggiornato sugli sviluppi. La polizia deve avere il tempo di intraprendere il proprio lavoro. I miei pensieri vanno ai feriti, alla famiglia e ai cari di coloro che hanno perso la vita, ha concluso Sunak”.

Alessandro Della Guglia