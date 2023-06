Roma, 13 giu – Non pagheranno il fossile, ma una multa sì. È il caso di due eco-vandali di Ultima generazione che lo scorso agosto si erano incollati alla statua del Laocoonte all’interno dei musei Vaticani. I due sono stati, infatti, ritenuti colpevoli di danneggiamento aggravato dal tribubanle del Vaticano.

Si erano incollato alla statua del Laocoonte, condannati a nove mesi di reclusione

Si chiamano Ester Goffi e Guido Viero, rispettivamente di 26 e 61 anni (alla faccia dei “giovani che sbagliano”), i due attivisti di Ultima generazione condannati in primo grado dal tribunale del Vaticano a nove mesi di reclusione, anche se con pena sospesa, e al pagamento di una multa di 1.500 euro per il reato di danneggiamento aggravato e una di 120 euro per quello di trasgressione “a un ordine legalmente dato dall’autorità competente”. Anche una terza attivista, Laura Zorzini, che si era occupata di filmare l’azione dimostrativa dovrà pagare un’ammenda di 120 euro sempre per il reato di trasgressione “a un ordine legalmente dato dall’autorità competente”. Inoltre, Viero e Goffi sono stati condannati al risaricamento del danno al monumento per una somma totale di più di 28mila euro.

Il solito piagnisteo di Ultima generazione: “Condannati per aver fatto la cosa giusta”

Sulla pagina social di Ultima generazione non si è fatta attendere la corsa al vittimismo e ai piagnistei. Anzi, con la solita supponenza di chi non sa mettersi in discussione affermano di essere stati condannati “per aver fatto la cosa giusta”, non risparmiando nemmeno papa Bergoglio: “Ci domandiamo altresì se arriverà anche la condanna del Pontefice – data la determinazione con cui papa Francesco parla di lotta alla crisi climatica – e, soprattutto, contro di chi sarà la condanna: contro di noi oppure contro chi, investendo nel fossile, ci sta condannando a morte?”. E proseguono la propria visione tra l’apocalittico e il messianico, invocando lo stesso sacerdote troiano: “Ci sentiamo, oggi più che mai, figlie e figli di Laocoonte mandati incontro al loro destino dopo che chi governa si dimostra sordo all’avvertimento che la catastrofe è dietro l’angolo”. Pensare che gli è andata pure bene, il promotore di giustizia aveva chiesto condanne di 2 anni per Vieroe Goffi, mentre per Zorzini di un mese, e multe fino a 3mila euro.

Michele Iozzino