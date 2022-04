Ennesimo attacco a Orban

Nella diretta Zelensky è ritornato sulla posizione dell’Ungheria nei confronti dell’invasione russa, attaccando Orban che da settimane dichiara di non essere intenzionato a danneggiare l’economia magiara imponendo sanzioni a Mosca. Il premier ungherese, attacca Zelensky a poche ore dall’inizio delle elezioni legislative in Ungheria, rimane «di fatto l’unico leader europeo a sostenere Putin. Perché Budapest si oppone all’intera Europa, per cosa?». I corpi di circa 300 civili sono stati trovati in una fossa comune della località. Lo ha detto all’Afp il sindaco della città alle porte di Kiev, Anatoly Fedoruk, rilanciato dai vari media internazionali. “Tutte queste persone sono state uccise con colpi d’arma da fuoco alla nuca”, ha denunciato.

Fosse comuni di civili a Bucha

I media internazionali mostrano nel frattempo le drammatiche immagini di cadaveri nelle strade devastate di Bucha, cittadina a nord ovest di Kiev. Il consigliere del Presidente Zelensky, Mykhailo Podolyak, riferisce di corpi di civili, disarmati e ammanettati, ritrovati dalle forze ucraine che hanno ripreso il controllo dell’area. «Non erano militari, non avevano armi. Non ponevano alcuna minaccia. Quanti altri casi come questi ci sono ora nei territori occupati?», si chiede.

La situazione a Mariupol