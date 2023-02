Roma, 13 feb – Ufologi di tutto il mondo, scatenatevi. Quanto sta accadendo nei cieli americani è meglio di un film di fantascienza e scatena la fantasia di qualsivoglia appassionato di misteri. Per non dire di cospirazionisti, complottisti e creduloni vari. Tuttavia, al netto delle inevitabili – quanto evitabili – teorie bislacche che già pullulano in rete e in particolare sui social, siamo davvero di fronte a un giallo sugli oggetti non identificati abbattuti dagli Usa e al contempo avvistati in Cina.

Gli Ufo abbattuti negli Usa

L’ultimo Ufo, letteralmente Unidentified Flying Object, è stato centrato sopra il lago Huron, in Michigan, nella giornata di ieri. Quarto oggetto entrato nello spazio aereo nordamericano e conseguentemente distrutto in appena due settimane, il terzo in tre giorni. L’ultimo oggetto è stato abbattuto da un F-16 con un missile aria-aria Sidewinder a corto raggio e guida agli infrarossi. Stando a quanto riferito dai media statunitensi, è stata considerato potenzialmente pericoloso soprattutto perché stava volando vicino a siti militari degli Stati Uniti giudicati sensibili.

Il tutto in piena crisi da palloni spia con la Cina, in un surreale rimpallo di accuse tra Washington e Pechino.

A differenza dei palloni spia, l’Ufo distrutto in Michigan, secondo i militari statunitensi avrebbe avuto una struttura ottagonale, senza apparentemente carico utile e capacità di sorveglianza. “Gli oggetti abbattuti su Alaska e Canada non assomigliavano al pallone di sorveglianza cinese abbattuto al largo della costa del South Carolina del Sud ed erano molto più piccoli”, ha detto un portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale. “Quegli oggetti non assomigliavano molto ed erano molto più piccoli del pallone della Repubblica popolare cinese e non li caratterizzeremo in modo definitivo fino a quando non saremo in grado di recuperare i detriti, su cui stiamo lavorando”, ha poi aggiunto.

L’ipotesi aliena

Inutile dire che l’ipotesi aliena sta circolando, e non poco, in rete. Ad alimentarla sono però anche le parole di un generale delle forze aerospaziali americane per il Nord America, Glen VanHerck. Secondo quest’ultimo non può essere esclusa l’ipotesi “alieni” esattamente come qualsiasi altra spiegazione. VanHerck a rimandato le valutazioni agli esperti dell’intelligence. “Lascio che facciano ipotesi l’intelligence e il controspionaggio – ha detto l’alto ufficiale Usa alla stampa – io non escludo niente”. E “a questo punto – ha precisato – noi prendiamo in considerazione tutte le piste per identificare ogni tipo di minaccia o potenziale minaccia, a noi sconosciuta, che si avvicina al Nord America”.

Parole pronunciate poche ore dopo quanto scritto dal New York Times, secondo cui fonti della Casa Bianca hanno assicurato che sono da escludersi “attività extraterrestri”. E anche per il Pentagono, “non ci sono indizi di presenza di extraterrestri o attività extraterrestri legate all’avvistamento degli oggetti volanti non identificati abbattuti in questi giorni dalle forze aeree americane”.

Anche la Cina tira fuori gli Ufo

Anche la Cina ha dato notizia della comparsa di un oggetto volante non identificato sopra le acque del Mar Giallo, nei pressi della città di Rizhao, nella provincia di Shandong. “Le autorità marittime si stanno preparando ad abbatterlo, ricordando ai pescatori di stare al sicuro tramite messaggi”, scrive il Global Times, periodico del Quotidiano del Popolo. Notizia riprese anche dall’agenzia russa Ria Novosti. “Qualora dovessero cadere oggetti vicino alle imbarcazioni – si legge in una nota delle autorità cinesi che chiedono collaborazione ai proprietari delle barche della zona – preghiamo di aiutare a scattare foto per raccogliere prove”.

Intanto, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Wang Wenbin, non ha perso l’occasione per puntare il dito contro gli Stati Uniti, accusandoli di aver inviato palloni aerostatici nello spazio aereo cinese più di 10 volte dal gennaio 2022. Il tutto “senza alcuna approvazione da parte delle autorità” di Pechino. Wenbin ha dunque esortato gli Usa a “cambiare rotta e a fare un’introspezione piuttosto che diffamare e accusare la Cina”. Forse, a ben vedere (e leggere), più che di fronte a un mistero siamo davanti a una “semplice” spy war tra Pechino e Washington.

Eugenio Palazzini