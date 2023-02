Roma, 13 feb – L’hanno definita – non a torto – una “casa di riposo horror”, quella in provincia di Rimini dove i titolari sono accusati di comportamenti a dir poco agghiaccianti nei riguardi degli anziani ospiti, manifestanti crudeltà gratuite. Il tutto, contro persone, di fatto, incapaci di difendersi.

La casa di riposo “horror” nel riminese



Si chiama “La Collina” e si trova a Mondaino, in provincia di Rimini, la casa di riposo del terrore, almeno a quanto emerso da intercettazioni e ulteriori indagini, riportate anche sul Mattino. Anziani signori e signore che venivano buttati a terra, subendo ferite e lesioni, lasciati nella sporcizia e per nulla assistiti anche per espletare i bisogni fisiologici. Un quadro a dir poco agghiacciante che si è man mano arrichito di nuovi particolai: alcuni testimoni avrebbero visto gli anziani uscire dalla struttura e vafare per il paese, in uno stato di totale confusione. Secondo altre voci emerse, molti venivano sedati restando a letto per giorni, sviluppando piaghe da decubito a causa della totale immobilità e l’incuria da parte degli infermieri.

“Se suoni il campanello ti spezzo le gambe”

Le intercettazioni hanno fatto emergere comportamenti violenti anche solo verbalmente. Nella casa di riposo degli orrori, se ci si provava a lamentare scattavano le minacce. Una frase intercettata recita testuali parole: “Se suoni il campanello, ti spezzo le gambe”. La denuncia alla struttura è scattata grazie all’intervento dei familiari degli ospiti, resisi conto della situazione. Dopo una lunga indagine, la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio per sette persone che gestivano la casa di riposo. Tra queste, la ex direttrice. Dopo l’ispezione avviata dai carabinieri del Nas, nella struttura sono state trovate 36 persone in condizioni molto gravi.

Alberto Celletti