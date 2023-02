Roma, 13 feb – Contestazione a Giuseppe Conte e al M5s. Di quelle pesanti, estemporanee, almeno a giudicare dal video. Si grida apertamente allo schifo, da parte di un’elettrice che, al di fuori del seggio, attacca il leader dei grillini.

Contestazione a Conte fuori dai seggi: “Avete fatto schifo”

Il video pubblicato da Alanews è di quelli che lascia poco spazio all’interpretazione. Un’elettrice infuriata attacca Conte, di passaggio sulla strada, in modo diretto e durissimo. Lo vede camminare, la donna, che si definisce ex elettrice pentita, in pratica. Scattano i primi commenti: “Bravi, carini e simpatici i cinquestelle”, dice rivolgendosi al leader dei pentastellati. Poi prosegue con maggiore incisività: ““Bravi, bello scherzetto che c’avete fatto. Lo schifo più schifo avete fatto. Tutti vi abbiamo votato e abbiamo sbagliato. Perché vi abbiamo dato fiducia”.

I grillini, il bluff dell’antisistema scoperchiato

Il Movimento 5 Stelle è stato il bluff dell’antisistema degli ultimi decenni, e questo è cosa nota. Fa comunque scalpore notare quanto ciò sia evidente anche nelle manifestazioni pubbliche di elettori ormai stanchi di essere presi in giro, qualsiasi sia la forza politica oggetto di critica. Il fallimento di Beppe Grillo e del suo movimento “vaffa” raggiunge uno dei suoi apici simbolici, l’ennesimo, dopo anni di illusioni e di urla alle quali non è mai seguito un reale progetto politico, sociale ed economico.

Alberto Celletti