Roma, 2 apr – Volete una special guest per il vostro compleanno? Vi state per sposare e intendete dare un po’ di brio al vostro matrimonio? Da oggi, se vi aggrada, potete invitare nientepopodimeno che l’ex coppia presidenziale degli Stati Uniti. Non è affatto uno scherzo. Donald e Melania Trump si offrono infatti come ospiti per compleanni, matrimoni e feste varie.

Come invitare Trump e Melania alla vostra festa

Ma come si fa a contattare l’ex inquilino della Casa Bianca? Niente di più facile, basta compilare un apposito modulo su un sito web lanciato da Trump stesso. Si chiama 45office.com e prevede una sezione ad hoc in cui potrete richiedere la sua partecipazione al vostro evento.

Una procedura piuttosto semplice dunque. “Grazie per il tuo interesse nel voler invitare Donald J. Trump o Melania Trump a partecipare al tuo evento. Affinché il tuo invito venga ricevuto in modo tempestivo – si legge sul sito – si consiglia vivamente di inviare la richiesta utilizzando il modulo sottostante”. Due domande a cui dovrete rispondere: “Sono previsti ospiti d’eccezione?”, tranne loro due si intende. “I media saranno presenti?”. E’ richiesto poi di specificare il tipo di evento e il luogo in cui si svolgerà.

Solo se abitate negli Stati Uniti

Ecco, qua salta fuori un piccolo problema: l’ex coppia presidenziale non è disponibile per eventi privati fuori dagli Stati Uniti. E’ inoltre possibile richiedere un video-saluto di Trump e Melania, ma anche in questo caso soltanto se vivete in uno degli Stati federati Usa. E, nel caso, dovrete comunque armarvi di pazienza. Perché nell’apposita sezione si legge quanto segue. “Grazie per il vostro interesse nel ricevere un saluto da Donald J. Trump e Melania Trump per la vostra occasione speciale. Si prega di consentire fino a sei settimane per l’elaborazione della richiesta”. Sta di fatto che l’ex presidente americano ci ha preso gusto. Dopo essersi “imbucato” a un matrimonio a Mar-a-Lago, il golf club in Florida dove ora risiede, ora si mette a disposizione di chiunque lo voglia come ospite alla propria festa.

Alessandro Della Guglia