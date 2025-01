3 elementi di marketing digitale che costituiscono i trend economici del 2025

Marketing digitale, siete pronti a varcare le soglie del futuro? L’economia è sempre più digitalizzata in ogni sua prospettiva, tanto che ormai si parla di new economy per differenziare l’arcaico mercato analogico dall’economia digitale attuale.

Ogni anno ci sono nuove figure professionali che il mercato richiede, tuttavia, esistono trend professionali in costante crescita e che, in alcuni casi, già si stanno affermando come evergreen per il futuro, nonostante si tratti di innovazioni tecnologiche praticamente appena nate.

Il funnel di conversione: l’imbuto per ottimizzare le strategie di marketing

Quando si parla di conversion funnel l’immagine che viene subito in mente è proprio l’imbuto, tecnica di digital marketing che abbraccia un maggior numero di utenti per assicurarsi la trasformazione di una fetta di questi in acquirenti.

Più ampio è il funnel di conversione e maggiori saranno gli introiti, ecco perché questa tecnica resta centrale nelle strategie di marketing digitale ed è un trend che comprende anche la lead generation e l’analisi delle eCommerce, sia sui marketplace che sulle pagine social. Il funnel aiuta i brand, i freelance e le piattaforme a comprendere il comportamento degli utenti, ottimizzare le strategie e migliorare la user experience, un trend economico fondamentale per il digital marketing nel 2025 e per gli anni a venire.

Marketing Multicanale: tra social, influencer e autenticità

Tra i trend economici il marketing multicanale rappresenta sicuramente un elemento di enorme interesse non solo per le aziende, ma anche per i professionisti e per chi è in cerca di nuove occupazioni.

Questo settore abbraccia tutti i professionisti e brand che devono migliorare l’ottimizzazione SEO, quindi sono alla costante ricerca di social media manager, copywriter, SEO Specialist, videomaker e influencer .

Ogni figura professionale inserita in questo contesto deve lavorare secondo la massima autenticità sui contenuti, il content creator, per esempio, è un’altra figura professionale chiave del marketing multicanale. In questa strategia di digital marketing sono compresi anche i podcast e l’email marketing, che costituiscono il complesso delle tecniche pubblicitarie base in costante evoluzione sul Web.

Negli ultimi anni la prospettiva si rivolge soprattutto all’automatizzazione di qualsiasi processo aziendale: ed ecco qual è il terzo elemento di marketing digitale che costituisce uno dei trend economici del 2025.

Intelligenza Artificiale: l’automatizzazione dei processi come trend evergreen

Ecco un trend che è il più innovativo, l’ultimo arrivato, ma che rappresenta già un evergreen, in quanto l’Intelligenza Artificiale e tutti i processi di automazione aziendale, rivolgono lo sguardo verso il futuro del digital marketing e rappresentano un elemento strategico che è già diventato una costante.

Non solo gli esperti professionisti di questa tecnologia sono sempre più richiesti dai brand, ma anche tutte le altre figure aziendali e freelance dovranno aggiornarsi per mettere in atto strategie di marketing digitale che siano automatizzate con AI ma personalizzate al massimo sulle esigenze degli utenti: letteralmente cucite come un abito di sartoria addosso ai bisogni degli acquirenti.