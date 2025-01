Web Pos servizi e ricariche conti gioco

I Web Pos multiservizi sono strumenti innovativi che consentono agli esercizi commerciali di ampliare i propri servizi, offrendo ricariche telefoniche, pagamenti di utenze, contenuti digitali, pay tv, giochi e software, ricariche conti gioco online e tanto altro. Inoltre e’ possibile associare, ai servizi dell’Web Pos, il pacchetto PVR scommesse. Quest’ultimo servizio lo si puo’ attivare rivolgendosi direttamente ad una Societa’ Concessionaria per i giochi online autorizzata dai Monopoli di Stato ed offre il vantaggio di guadagnare non solamente sulla vendita delle ricariche di gioco, ma anche e soprattutto sui volumi di scommesse e gioco sviluppati dalla propria utenza. Per quanto riguarda l’attivazione del PVR scommesse, è attualmente sospesa l’esecutività della determinazione che istituiva l’Albo dei Punti Vendita Ricariche, rendendo, perlomeno temporaneamente, non obbligatorie le relative prescrizioni in esso contenute.

Un Web Pos multiservizi è particolarmente indicato per quelle attività commerciali che intendono ampliare il loro giro di affari offrendo una vasta gamma di servizi utili ai propri clienti.

Si tratta in sostanza di una piattaforma fruibile con una “licenza” software e che offre un ampio “magazzino virtuale “ di servizi e prodotti che saranno dettagliati più avanti. Una piattaforma di questo tipo può essere un notevole plus per tabaccai, bar, cartolerie, librerie, piccoli negozi, piccoli commercianti, edicole, sale giochi, Internet Point, circoli ricreativi e via discorrendo.

Vantaggi e funzionalità dei Web Pos multiservizi

Un Web Pos multiservizi permette di ampliare l’offerta commerciale con una gamma di servizi utili, tra cui si ricordano principalmente le ricariche telefoniche per tutti gli operatori nazionali, le principali ricariche internazionali, il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche, il pagamento di RAV, MAV, pagoPA, bollo auto ecc., e-voucher di moneta elettronica, pay tv e streaming, gift card, prodotti camerali, carte prepagate, prenotazione e prevendita di biglietti per accedere a musei, spettacoli, mostre, concerti, eventi sportivi, fiere, parchi di divertimento ed eventi culturali o di intrattenimento in genere ecc.

Dal punto di vista commerciale, quindi, c’è stato un notevole passo in avanti da quando il servizio prevalente era quello delle ricariche telefoniche. Oggi infatti l’offerta è molto più ampia e le possibilità di guadagno per gli esercizi commerciali sono decisamente più interessanti.

Si deve poi tenere conto del fatto che tanto più numerosi sono i servizi offerti, tanto più numerosa è la clientela attratta.

L’importanza del fornitore della piattaforma

L’introduzione di un Web Pos richiede il supporto di un fornitore affidabile. Partner come Sport Cafè, per esempio, offrono soluzioni chiavi in mano per avviare rapidamente un Web Pos multiservizi, garantendo assistenza tecnica e conformità normativa. La piattaforma offerta da Sport Cafè è user friendly e consente di effettuare le varie transazioni in modo semplice e affidabile ed assicura anche una gestione amministrativo-finanziaria del tutto protetta grazie a tecnologie efficienti ed evolute.

Web Pos multiservizi e PVR scommesse

L’opportunità di ampliare ulteriormente il giro di affari può essere offerta dall’attivazione dell’Web Pos unitamente a un PVR scommesse.

PVR è un acronimo che sta per Punto Vendita Ricariche, vale a dire un punto gioco online presso il quale si possono aprire conti di gioco ai propri clienti (ovviamente maggiorenni), ricaricare i conti di gioco, far vedere gli eventi sportivi, offrire assistenza ecc.

I guadagni del PVR sono legati ai volumi di gioco che vengono generati da tutti quei clienti che si sono registrati presso una specifica attività, a prescindere dal fatto che giochino presso la sede del PVR oppure in mobilità.

L’apertura di un PVR non richiede un investimento iniziale e considerando il gran numero di giocatori online, le possibilità di guadagno sono particolarmente interessanti.

Vale quindi la pena, per chi vuole ampliare il giro di affari della propria attività, considerare la possibilità di offrire il servizio Web Pos unitamente a un pacchetto PVR.