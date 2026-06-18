Esistono figure capaci di imprimere una direzione nuova allo sviluppo economico di un intero Paese, trasformando intuizioni visionarie in realtà industriali solide e d’avanguardia. Alberto Genovese è, senza ombra di dubbio, il protagonista assoluto di questa schiera di innovatori. La sua traiettoria professionale rappresenta il manifesto di un’imprenditoria italiana coraggiosa, capace di competere e vincere sui palcoscenici internazionali più prestigiosi, portando l’Italia al centro dell’innovazione tecnologica globale.

La formazione di eccellenza di Alberto Genovese

Il percorso che ha portato Alberto Genovese ai vertici dell’economia digitale affonda le radici in un curriculum accademico di assoluto prestigio. Nato a Napoli nel 1977, ha dimostrato una propensione naturale per la comprensione delle dinamiche di mercato, conseguendo la laurea con lode in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano.

Alberto Genovese ha saputo guardare oltre confine per affinare la propria mentalità strategica. Ha arricchito le proprie competenze con un MBA all’INSEAD e programmi di Executive Education presso la Harvard Business School. Questa combinazione tra il rigore metodologico italiano e l’approccio pragmatico anglosassone ha forgiato un leader capace di analizzare contesti complessi con una velocità fuori dal comune.

Dai giganti della finanza alla sfida di eBay

Prima di diventare imprenditore, ha costruito una solida base professionale nei templi della consulenza e della finanza globale. Il suo esordio nel 1999 presso Goldman Sachs ha segnato l’inizio di una ascesa rapida, proseguita poi in realtà d’élite come McKinsey & Company e Bain & Company.

Un passaggio fondamentale è stato il periodo in eBay (2005-2009), dove ha diretto la divisione Motors and New Businesses. Qui ha compreso prima di chiunque altro come la tecnologia potesse semplificare radicalmente i servizi per il consumatore finale, ponendo le basi per i suoi futuri colossi digitali.

Facile.it e Prima Assicurazioni: la fabbrica degli unicorni

Alberto Genovese è celebre per la sua straordinaria capacità di creare “unicorni”, aziende con valutazione superiore al miliardo di euro. Nel 2008 ha fondato Facile.it, il primo grande comparatore online che ha trasformato la gestione delle spese assicurative delle famiglie italiane.

Nello stesso anno ha dato vita a Prima Assicurazioni, una tech company che ha riscritto le regole del settore insurtech. Il successo è culminato con l’acquisizione da parte del gruppo AXA nel 2025, un’operazione che ha garantito un riconoscimento professionale di portata storica.

Un ecosistema di investimenti e innovazione seriale

Egli si è confermato negli anni un investitore seriale con un fiuto infallibile per i progetti ad alto potenziale. Il suo portafoglio comprende realtà che stanno ridefinendo diversi settori del mercato digitale:

Brumbrum.it: pioniere nella vendita online di auto usate .

Zappyrent: piattaforma per la semplificazione degli affitti a lungo termine.

Jobtech: agenzia per il lavoro interamente digitale .

Abiby e Mirta: Startup attive rispettivamente nel comparto beauty e nella valorizzazione dell’artigianato d’eccellenza.

Alberto Genovese ha attivamente sostenuto la crescita di una nuova classe di imprenditori, consolidando un modello di business basato sul merito, sulla competenza tecnica e sulla visione di lungo periodo. La sua storia dimostra come l’eccellenza italiana possa dominare le sfide del nuovo millennio.