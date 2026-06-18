ClinicalTop: la storia di Nicholas Guidi e dei centri dentistici tra Roma e Napoli

Nel ramo dell’odontoiatria italiana, ClinicalTop rappresenta un progetto che ha saputo distinguersi grazie a una visione imprenditoriale innovativa e a un modello organizzativo orientato alla qualità delle cure. Nato dall’esperienza di Nicholas Guidi, il network ha sviluppato negli anni un approccio che punta a rendere accessibili trattamenti odontoiatrici avanzati senza rinunciare agli standard clinici e tecnologici più elevati. Oggi l’azienda è una realtà consolidata, con sedi operative tra Lazio e Campania e un numero crescente di pazienti che scelgono il gruppo per affrontare percorsi di prevenzione, riabilitazione e implantologia. Chi cerca una clinica dentale a Napoli o un centro odontoiatrico in grado di coniugare competenze professionali, innovazione e trasparenza trova in questo marchio un punto di riferimento sempre più riconosciuto.

Le origini di ClinicalTop e la visione di Nicholas Guidi

La storia dell’azienda è strettamente legata al percorso professionale di Nicholas Guidi, imprenditore che ha maturato una lunga esperienza nel settore odontoiatrico prima di dare vita al proprio progetto. Dopo anni trascorsi a osservare le dinamiche del mercato dentale italiano, Guidi ha individuato una criticità ricorrente: molti pazienti si trovavano costretti a scegliere tra strutture low cost, spesso percepite come meno attente alla qualità, e cliniche premium caratterizzate da costi elevati. Da questa riflessione è nata l’idea di costruire una rete di centri dentistici capace di offrire un equilibrio concreto tra eccellenza clinica e sostenibilità economica.

La mission: cure odontoiatriche di qualità accessibili a tutti

Negli ultimi anni il settore dentale ha vissuto una crescente polarizzazione. Da un lato si sono sviluppate catene orientate principalmente alla riduzione dei costi; dall’altro, strutture altamente specializzate con tariffe spesso difficili da sostenere per molte famiglie. ClinicalTop ha scelto di percorrere una strada diversa, cercando di superare questa contrapposizione. L’attenzione al rapporto qualità-prezzo rappresenta uno degli elementi centrali del progetto. Ciò significa investire in tecnologie moderne, materiali certificati e formazione continua del personale, mantenendo al tempo stesso una politica economica chiara e competitiva. Questo approccio ha permesso al network di intercettare le esigenze di pazienti provenienti da contesti diversi, offrendo soluzioni personalizzate e percorsi terapeutici costruiti sulle reali necessità cliniche della persona.

I centri di Roma e Napoli: due poli di riferimento sul territorio

La crescita dell’azienda è passata attraverso la creazione di due importanti poli territoriali che oggi rappresentano il cuore operativo del network. La sede romana si trova in Via di Porta Pinciana, in una posizione strategica della capitale. Grazie alla sua collocazione centrale, il centro accoglie pazienti provenienti non solo da Roma, ma anche da numerose aree del Lazio e delle regioni limitrofe. Parallelamente, il gruppo ha consolidato la propria presenza in Campania con il centro di Portici, alle porte di Napoli. Questa struttura serve un bacino particolarmente ampio, attirando pazienti dall’intera area metropolitana napoletana e da diverse province del Sud Italia.

L’implantologia come fiore all’occhiello del modello clinico

L’azienda ha investito in modo significativo nello sviluppo di protocolli dedicati alla riabilitazione implantare, con particolare attenzione alle tecniche di carico immediato. Questo approccio consente, nei casi clinicamente idonei e valutati dagli specialisti, di ridurre i tempi necessari per il completamento del percorso terapeutico. Un altro ambito di interesse riguarda i trattamenti destinati ai pazienti che presentano una ridotta disponibilità ossea. Grazie all’impiego di tecniche avanzate e a una pianificazione accurata supportata da strumenti diagnostici digitali, i professionisti del network possono valutare differenti opzioni terapeutiche in base alle specifiche condizioni cliniche. L’implantologia viene affrontata attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolge diverse figure professionali e punta a garantire elevati standard di sicurezza, precisione e personalizzazione delle cure.

Il modello in franchising e l’espansione del network

ClinicalTop ha strutturato un sistema in franchising pensato per favorire la diffusione del brand sul territorio nazionale. L’obiettivo è costruire una rete di cliniche odontoiatriche che condividano gli stessi valori, gli stessi standard operativi e la stessa filosofia gestionale. Le formule proposte agli imprenditori e ai professionisti interessati comprendono la modalità Entry e la modalità Full. La prima rappresenta una soluzione più flessibile, pensata per chi desidera entrare a far parte del network mantenendo una maggiore autonomia organizzativa. La seconda prevede invece un’integrazione più completa nel sistema ClinicalTop, con il supporto diretto del gruppo sotto il profilo gestionale, operativo e strategico.

Trasparenza, materiali e scelte distintive

La chiarezza nella comunicazione dei costi e dei piani terapeutici è considerata una componente fondamentale del rapporto con il paziente in ClinicalTop. Questa filosofia si traduce nella volontà di fornire informazioni dettagliate e comprensibili prima dell’avvio di qualsiasi trattamento. Il gruppo utilizza infatti impianti realizzati in titanio grado 4, materiale ampiamente apprezzato in ambito odontoiatrico per le sue caratteristiche meccaniche e biologiche.

Particolare attenzione viene inoltre dedicata alla progettazione implantare, con l’utilizzo di impianti di maggiore lunghezza quando le condizioni cliniche lo consentono e la pianificazione terapeutica lo ritiene appropriato. Un ulteriore elemento di differenziazione è rappresentato dalla partnership con JDentalCare, realtà specializzata nello sviluppo di soluzioni implantologiche. Questa collaborazione contribuisce a sostenere l’aggiornamento tecnologico e la continua evoluzione dei protocolli clinici adottati dal network.

ClinicalTop oggi: numeri, traguardi e prospettive future

Negli anni ClinicalTop ha registrato una crescita costante che si riflette sia nell’espansione delle attività sia nel numero di persone seguite dalle proprie strutture. Secondo i dati diffusi dal gruppo, i pazienti trattati hanno superato quota 10.000, un risultato che testimonia il progressivo consolidamento del marchio nel settore odontoiatrico italiano. Tra le iniziative che hanno contribuito ad aumentare la notorietà del brand figura la campagna di comunicazione lanciata nel 2024 con Max Cavallari, volto noto del panorama dello spettacolo italiano. L’operazione ha rafforzato la visibilità del network e ha permesso di raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Nel 2025 il progetto ha compiuto un ulteriore passo avanti attraverso il lancio di un portale informativo dedicato all’odontoiatria, concepito per offrire contenuti divulgativi, approfondimenti e strumenti utili ai pazienti interessati a comprendere meglio i trattamenti dentali. Guardando al futuro, la visione di Nicholas Guidi punta a trasformare ClinicalTop in una rete sempre più capillare e riconoscibile, con l’ambizione di estendere il proprio modello oltre i confini nazionali.