Barre portatutto e portapacchi: quali sono le migliori

Le barre portatutto e i portapacchi per auto sono strumenti molto utili per aumentare la capienza del tuo veicolo. Nel caso dovessi andare in vacanza o magari a sciare, si riveleranno delle ottime alleate per riuscire ad aumentare la capienza della tua auto, montando magari un box tetto o per essere sfruttate per trasportare i tuoi sci.

Per questa ragione nelle prossime righe del nostro articolo cercheremo di approfondire la questione, vendendo nel dettaglio tutto quello che dovresti sapere prima di acquistare le barre portatutto per la tua auto.

Barre portatutto e portapacchi da auto: perché sono importanti, le differenze

Prima di tutto, spieghiamo a cosa servono questi prodotti, quali sono le differenze e i vantaggi che apportano.

Le barre portatutto sono accessori montati sul tetto dell’auto, costituiti da due barre trasversali che permettono di trasportare oggetti voluminosi o ingombranti come biciclette, kayak, sci, o bagagli extra.

Sono versatili e possono essere facilmente rimosse quando non in uso, evitando un aumento del consumo di carburante causato dall’alterazione dell’aerodinamica.

I portapacchi, invece, sono strutture più elaborate che possono essere fissate sia al tetto che sul retro dell’auto, solitamente utilizzate per trasportare bagagli, scatole, o attrezzature da campeggio. Possono essere rigidi o flessibili e, in alcuni casi, includono anche contenitori chiusi e impermeabili per proteggere il carico dalle intemperie.

Le principali differenze risiedono nella struttura e nella specificità dell’uso. Le barre portatutto offrono maggiore flessibilità e sono ideali per chi ha esigenze di trasporto variabili, mentre i portapacchi offrono una capacità di carico superiore e una protezione aggiuntiva per il carico, risultando perfetti per viaggi lunghi o trasporti particolarmente ingombranti. Entrambi gli accessori migliorano significativamente la capacità di carico del veicolo, ma la scelta dipende dalle specifiche esigenze del proprietario dell’auto.

A proposito di viaggi lunghi, prima di andare avanti ti segnaliamo che abbiamo scritto anche un articolo relativo a 7 itinerari perfetti per le vacanze in auto in Italia: se desideri intraprendere questi percorsi, è molto probabile che avrai bisogno di un set di barre portatutto.

Le tipologie di barre portatutto

Si fa presto a dire barre portatutto e portapacchi per auto. In realtà, a disposizione vi sono numerose tipologie, le quali si differenziano per i materiali, le modalità di aggancio, la conformazione. Iniziamo dalle barre:

Barre portatutto in alluminio . Leggere e resistenti alla corrosione, ideali per chi cerca una soluzione pratica senza compromettere l’estetica dell’auto. Offrono una buona capacità di carico e durata nel tempo.

Barre portatutto in acciaio . Robuste e durevoli, offrono una maggiore capacità di carico rispetto all’alluminio. Sono ideali per chi necessita di trasportare oggetti pesanti e pretende massima sicurezza e resistenza.

Le tipologie di portapacchi da auto

Queste, invece, sono le tipologie di portapacchi da auto. Per inciso, si differenziano per le modalità di aggancio e quindi anche per la conformazione.

Portapacchi posteriori . Montabili sul retro dell’auto, perfetti per trasportare biciclette o attrezzature sportive senza influenzare l’aerodinamicità del veicolo. Facili da installare e rimuovere, garantiscono praticità.

Portapacchi laterali. Fissati ai lati del veicolo, spesso utilizzati per il trasporto di scale o attrezzature lunghe. Offrono una soluzione alternativa per oggetti che non possono essere trasportati sul tetto.

Portapacchi da tetto .Come suggerisce il nome, vengono installati sulla parte superiore del veicolo. Offrono un’ampia capacità di carico per bagagli, scatole e attrezzature varie. Possono comprendere contenitori chiusi per proteggere il carico dalle intemperie.

In entrambi i casi è molto importante conoscere anche approfonditamente la normativa, onde evitare errori che potrebbero provocare sanzioni secondo il Codice della Strada. Per questa ragione potresti anche dare un’occhiata a questo articolo molto interessante dove troverai una spiegazione approfondita di come trasportare i bagagli e i carichi con questa tipologia di accessori per la tua auto.

Barre portatutto e portapacchi da auto: dove acquistarle e quali scegliere

Il consiglio è di fare riferimento ai negozi online, in genere molto più forniti e valorizzati da una dinamica di deposito molto più fluida. Il suggerimento che ti diamo è quindi quello di dare un’occhiata alle barre portatutto e portapacchi proposte da Norauto, azienda tra le più conosciute in Italia per la vendita di accessori per auto, sia online che nei molteplici punti vendita sul territorio.

Ecco alcune delle barre portatutto Norauto che hanno riscosso il maggior successo.

Thule Wingbar Evo . Barra portatutto dal design aerodinamico, capace di ridurre al minimo il del rumore, ottima anche per supportare un box da tetto per auto.

Menabo Brio . Barra leggera e facile da montare, dotato di serratura antifurto, valorizzata da un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Questi, invece, sono i portapacchi per auto più richiesti che potrai anche trovare in diversi store online:

HandiWorld HandiRack . Portapacchi gonfiabile, universale, facile da montare e smontare, ideale per SUV e auto.

Farad Beamar 5 . Portapacchi in alluminio con serratura, dunque molto leggero. Facile da montare, adatto alle auto di piccole e grandi dimensioni.

Questi sono tra i migliori portapacchi da auto e barre portatutto in circolazione. Tuttavia, va ricordato che la scelta dipende soprattutto dalle proprie esigenze specifiche.

Insomma, bisogna valutare il prodotto non solo per la sua qualità intrinseca ma anche per la sua capacità di soddisfare le necessità contingenti.