Benefici della magnetoterapia domiciliare: una risorsa per la salute di tutti

Sono sempre più coloro che sfruttano i benefici della magnetoterapia domiciliare per curare patologie e problemi di salute di natura varia.

Della magnetoterapia piace soprattutto il fatto che sia un trattamento non invasivo, ma performante, per di più alla portata di tutti, sia economicamente, che funzionalmente.

Infatti, per un trattamento di terapia magnetica domiciliare occorre solo noleggiare il dispositivo adatto al proprio problema di salute, impostarlo seguendo le linee guida del fisioterapista ed essere costanti.

In questo approfondimento di dedicheremo, in particolar modo, ad esplorare i benefici sulla salute della magnetoterapia, ovvero come e in relazione a cosa può contribuire al recupero del proprio benessere.

Come funziona la magnetoterapia

La terapia magnetica sfrutta i campi magnetici per stimolare il corpo – o alcune specifiche sezioni di esso – per favorire un processo di guarigione naturale.

Tali campi magnetici sono prodotti da specifici dispositivi, che generano dei veri e propri impulsi con onde non ionizzanti.

Questa dinamica va a spingere i meccanismi di scambio cellulare, favorendo l’ossigenazione tissutale e il recupero del benessere fisico.

Come iniziare un percorso terapeutico a casa

A seconda del proprio problema di salute o della patologia da cui si è affetti, chiunque potrà iniziare un percorso di magnetoterapia a domicilio.

Pur essendo una terapia non invasiva, è però caldamente raccomandato di evitare il fai da te e di seguire tale percorso solo e soltanto sotto consiglio del proprio fisioterapista o medico curante.

Infatti, anche se gli impulsi sono prodotti da onde non ionizzanti e dunque non dannose per l’uomo, per ottenere dei reali benefici il macchinario deve essere settato seguendo precisi parametri, altrimenti la terapia non produrrà alcun effetto.

È importante anche definire la durata del ciclo di terapia magnetica, sia a livello di singola seduta, che nel complesso. Inoltre, anche la scelta del dispositivo è decisiva.

Di conseguenza, senza una guida esperta è impossibile ottenere dei reali risultati.

Dunque, come fare per andare sul sicuro?

Per prima cosa, individua il servizio di noleggio di magnetoterapia domiciliare che fa al caso tuo: basta fare una ricerca in rete, confrontando recensioni e prezzi.

Poi, cosa importantissima, verifica che abbiano un macchinario di ultima generazione e/o che sia compatibile in base alle tue problematiche: fatti aiutare dal tuo terapista, ovviamente.

In genere, il consiglio è quello di prediligere i dispositivi che effettuano la magnetoterapia CEMP – ovvero contraddistinta da campi elettromagnetici pulsati -, come quelli disponibili su Magnetopro.it , uno dei siti di noleggio di apparecchi per magnetoterapia domiciliare fra i più longevi del settore, che propone apparecchi innovativi e performanti per la maggior parte delle patologie da trattare con la terapia magnetica.

10 benefici della magnetoterapia domiciliare

Ora passiamo al cuore del nostro approfondimento, ovvero ai benefici della magnetoterapia domiciliare.

1. Allevia gli stati di dolore, anche cronici

Il primo e certamente interessantissimo beneficio della magnetoterapia domiciliare è quello legato alla riduzione del dolore.

Infatti, grazie alla terapia magnetica è possibile contrastare e/o alleviare i dolori muscolo-scheletrici di ogni tipo (artrite, lombalgia, sciatalgia, tendinite, ecc.) così come quelli dovuti a situazioni di post intervento e post trauma.

A sostegno di ciò, portiamo i dati relativi ad uno studio clinico del 2021 pubblicato su PubMed , su pazienti con artrite erosiva alle mani trattati con la magnetoterapia.

I risultati hanno dimostrato ampiamente che tale terapia ha portato un notevole miglioramento clinico ai pazienti, con effetti collaterali pari a zero: una condizione più unica che rara in medicina.

2. Riduce l’infiammazione

Grazie alla stimolazione della produzione delle endorfine, oltre che ad alleviare il dolore, la magnetoterapia domiciliare agisce anche sull’infiammazione, riducendola.

Inoltre, i campi magnetici influiscono sulla riduzione dell’edema, sgonfiando le zone interessate.

3. Migliora la circolazione

Attuando un processo di ossigenazione dei tessuti, la terapia magnetica contribuisce a migliorare la circolazione.

Tale beneficio è fondamentale per chi soffre di gonfiore alle gambe, ad esempio.

4. Accelera i processi di guarigione

Soprattutto se parliamo di una condizione post intervento, trauma o di lesione, la magnetoterapia può agire in maniera decisiva per accelerare il processo di guarigione.

Infatti, la stimolazione delle onde non ionizzanti va a promuovere la produzione delle cellule sane, favorendo una rigenerazione dei tessuti più veloce, rispetto alla norma.

5. Migliora la qualità del sonno

Dormire è una delle medicine migliori del mondo, ma spesso riuscire a farlo bene è una vera impresa.

Fra i benefici della magnetoterapia domiciliare c’è certamente quello di migliorare la qualità del sonno, andando ad agire sul sistema nervoso, rilassandolo.

Ciò si traduce in un sonno più profondo e tranquillo, con un conseguente aumento del benessere generale.

6. Riduce i livelli di stress e ansia

Al miglioramento del sonno si aggiunge anche la riduzione dei livelli di stress ed ansia, fra i benefici della terapia magnetica.

Infatti, i campi magnetici agiscono come dei veri e propri “calmanti”, rilassando muscoli e nervi del corpo e favorendo una migliore gestione dello stress e degli stati d’ansia, condizioni decisamente comuni a chiunque, nel quotidiano.

7. Aiuta il recupero muscolare di atleti e sportivi

Specie dopo sessioni di allenamento molto intense e/o gare sportive, il corpo fa fatica a recuperare, soprattutto se non si dispone del tempo necessario per riposarsi.

In tale frangente, un ciclo di magnetoterapia domiciliare contribuisce in maniera decisiva al recupero muscolare del soggetto, consentendo di mantenere alte le performance e di ridurre il rischio di infortuni dovuti alla stanchezza.

8. Facile da utilizzare

I dispositivi portatili impiegati nella magnetoterapia domiciliare sono facilissimi da usare: basta settarli in base alle indicazioni del proprio medico curante.

Una volta applicata la fascia sulla zona da trattare, non si dovrà fare altro che rispettare i tempi di ogni singola seduta, così come impostati dal programma sul dispositivo.

Cosa molto importante, lo ribadiamo, è la costanza: nessuna terapia, se non seguita nei tempi e nei modi, può dare risultati soddisfacenti. Soprattutto se parliamo di una terapia a medio-lungo termine come quella magnetica.

9. Terapia non invasiva

Nessun dolore, nessun ago, nessuna pillola: un trattamento domiciliare di magnetoterapia è assolutamente non invasivo.

Possiamo ben dire che è una delle pochissime terapie che, oltre ad offrire dei benefici tangibili, non richiede particolari “pegni”.

10. Costi contenuti

Il noleggio di un apparecchio per la magnetoterapia domiciliare ha, in genere, costi contenuti, rispetto alle sedute svolte in un centro.

In genere, si può scegliere fra più piani di noleggio, dove all’aumentare del tempo di nolo, diminuisce il prezzo: comodo per chi deve seguire lunghe terapie.

Inoltre, la fatturazione è detraibile fiscalmente al 19%.

A tutto ciò si abbina un alto livello di flessibilità, in quanto il paziente può effettuare la propria terapia in qualunque momento della giornata, anche quando è a letto.

Posso davvero farla tutti?

In linea generale, sì.

Tutti possono godere dei benefici della magnetoterapia domiciliare, a patto che a consigliarla sia il proprio medico curante o il fisioterapista.

Seppure si tratti di un terapia non invasiva, per alcuni soggetti potrebbe essere sconsigliato l’uso, come ad esempio alle donne in gravidanza o allattamento; ai portatori di pacemaker o simili; a pazienti oncologici o con patologie per i quali la terapia magnetica può essere controproducente.