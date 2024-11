Black Friday 2024: scopri come sfruttare al massimo le offerte online

Il Black Friday è alle porte e con esso uno degli eventi di shopping più attesi dell’anno, un vero e proprio fenomeno per chi è alla ricerca di sconti su tantissimi ecommerce. In vista di questa giornata speciale, la frenesia per gli acquisti online è già iniziata e sono già tantissimi i negozi, sia online che offline, che stanno lanciando promozioni esclusive, con sconti che diventano sempre più irresistibili.

Per fare acquisti mirati e risparmiare veramente è importante che ti prepari al meglio, sfruttando strategie semplici ma efficaci per ottenere il massimo dagli sconti offerti dalle principali piattaforme.

Che cos’è il black friday e come è nato

Il Black Friday non è solo una giornata di sconti: è ormai un evento globale, nato negli Stati Uniti come giornata successiva al Giorno del Ringraziamento, si è rapidamente diffuso in tutto il mondo grazie ai forti sconti proposti dai negozi fisici e online.

Il termine “Black Friday” ha origini commerciali e rappresenta il momento in cui i conti dei negozi “passano dal rosso al nero” grazie all’impennata di vendite.

Se inizialmente gli sconti erano limitati a un solo giorno, oggi, con la crescita dell’ecommerce, le promozioni del Black Friday si estendono spesso per un’intera settimana, coinvolgendo anche il Cyber Monday, altra data molto attesa per chi acquista online ed è semplicemente il lunedì seguente al venerdì nero.

Questo allungamento delle promozioni consente ai consumatori di fare acquisti in modo più comodo, ma aumenta anche le opportunità di risparmio, con sconti che cambiano e si intensificano col passare dei giorni.

Prepararsi al black friday: consigli per risparmiare davvero

Non è sempre semplice sfruttare al meglio le promozioni del Black Friday, in quanto si trovano molti furbetti online che tendono a rialzare i prezzi a ridosso di queste giornate di shopping sfrenato.

Segui questi semplici passaggi e sarà tutto molto più semplice: inizia con il creare una lista di tutti i prodotti che intendi acquistare e monitora i prezzi già da ora per capire se ci saranno variazioni effettive durante il Black Friday.

Molti ecommerce infatti iniziano a scontare i prodotti già settimane prima, e questo ti permetterà di capire se i prezzi sono davvero convenienti.

Iscriviti alle newsletter dei tuoi negozi preferiti per ottenere accesso anticipato alle promozioni e ricevere notifiche su eventuali sconti esclusivi. Alcuni negozi offrono anche la possibilità di accumulare punti fedeltà o di usufruire di sconti riservati ai soli iscritti alla newsletter. Assicurati di avere già un account su tutte le piattaforme su cui vuoi acquistare: questo ridurrà i tempi di checkout e ti aiuterà a concludere l’acquisto senza rischiare che i prodotti vadano esauriti.

Abbinare gli sconti al cashback: risparmiare due volte

Un aspetto che molti non considerano è la possibilità di ottenere un doppio risparmio abbinando gli sconti del Black Friday al cashback. Il cashback è una forma di risparmio che ti permette di recuperare una percentuale dell’importo speso su determinati acquisti.

Portali online come Bestshopping propongono il cashback su una vasta gamma di ecommerce e durante il Black Friday potresti sfruttare queste percentuali di ritorno abbinate agli sconti per massimizzare il risparmio.

Questo significa che su molti articoli potrai risparmiare due volte, una prima volta grazie agli sconti e una seconda volta grazie al cashback.

I prodotti di elettronica, moda e bellezza sono spesso i più interessati da queste offerte cumulative.

Attivare il cashback è molto semplice e non richiede altro che un’iscrizione gratuita alla piattaforma. Un piccolo accorgimento: ricordati solo di cliccare sul link affiliato della piattaforma di cashback prima di fare l’acquisto per assicurarti di ottenere il rimborso.

I migliori prodotti da acquistare durante il black friday

Ogni anno, il Black Friday rappresenta un’occasione unica per acquistare prodotti specifici a prezzi molto vantaggiosi. Gli articoli tecnologici, come smartphone, laptop, televisori e tablet, sono tra i più richiesti, e molte marche offrono sconti particolarmente elevati su modelli di punta e versioni precedenti.

Anche l’abbigliamento rappresenta una categoria molto apprezzata: sia i grandi marchi che i brand emergenti approfittano di questa giornata per offrire sconti su collezioni passate e attuali.

Se hai intenzione di acquistare capi d’abbigliamento, considera di monitorare i tuoi brand preferiti già da adesso: molti negozi iniziano le loro offerte di moda con qualche settimana di anticipo rispetto al Black Friday.

Un altro settore in forte crescita è quello della bellezza e del benessere, con offerte su prodotti cosmetici, profumi e trattamenti estetici.

Anche elettrodomestici, utensili da cucina e prodotti per la casa diventano particolarmente convenienti durante questo periodo, e vale la pena tenere d’occhio i siti di arredamento e articoli per la casa, specialmente se hai in mente di fare un rinnovo o migliorare il comfort domestico.

Come evitare le trappole e acquistare in sicurezza durante il black friday

Con l’aumento delle offerte e dei consumatori online, purtroppo aumentano anche i rischi di truffe o di acquisti poco vantaggiosi.

Prima di tutto, fai sempre attenzione ai siti su cui acquisti : verifica che siano affidabili e che abbiano recensioni positive. Controlla la presenza del lucchetto di sicurezza nella barra degli indirizzi e, se non conosci il sito, cerca recensioni o opinioni di altri utenti.

Molti ecommerce legittimi attivano anche la possibilità di effettuare pagamenti sicuri tramite PayPal o carte di credito con sistemi antifrode. Inoltre, evita di acquistare d’impulso e prenditi il tempo per verificare se il prezzo proposto è davvero vantaggioso.

Alcuni ecommerce potrebbero aumentare i prezzi nei giorni precedenti per poi scontarli il Black Friday, dando l’illusione di uno sconto maggiore. Tieni traccia dei prezzi per un po’ di tempo, così saprai se stai realmente ottenendo un buon affare.

Shopping intelligente: come sfruttare app e plugin per il monitoraggio dei prezzi

Uno degli strumenti più utili per risparmiare durante il Black Friday sono le app e i plugin di monitoraggio dei prezzi. Questi strumenti ti permettono di controllare le variazioni di prezzo di un prodotto su diversi ecommerce, aiutandoti a capire se lo sconto è reale o meno.

Plugin come CamelCamelCamel per Amazon o Keepa sono molto popolari e facili da usare: basta installarli sul browser per ottenere un grafico delle variazioni di prezzo e impostare avvisi per quando il prezzo scende.

Così facendo sari certo di fare un acquisto consapevole e di non lasciarti ingannare da sconti apparenti.

Oltre a queste app, molti siti di cashback offrono la possibilità di monitorare i prezzi e avvisarti quando un prodotto raggiunge la soglia desiderata. Usare strumenti di monitoraggio dei prezzi non solo ti aiuta a risparmiare, ma ti permette anche di avere un maggiore controllo sul tuo budget, evitando acquisti impulsivi.