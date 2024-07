Come creare uno spazio esterno vivibile in ogni stagione dell’anno

Sogni di trasformare il giardino o il balcone della tua casa in un salotto all’aria aperta ma non sai come fare? Pensi che questa soluzione sia accessibile solamente a chi ha spazi esterni molto ampi e grandi disponibilità economiche? Niente di più sbagliato! Scopriamo cosa puoi fare anche in un giardino o in un terrazzo piccolo per renderlo un meraviglioso angolo di relax.

Cinque consigli per uno spazio esterno impeccabile

1-Ottimizza lo spazio

Ogni spazio ha le sue potenzialità e anche quelli più piccoli possono riservare sorprendenti sorprese. Il segreto è tutto nella progettazione. Spesso si inizia ad allestire uno spazio esterno riempiendolo di cose (sedie, poltrone, mobili, eccetera) quando non è questo ciò che lo rende accogliente e vivibile. Proprio perché si tratta di uno spazio aperto deve mantenere una dimensione di naturalezza e libertà, evitando di soffocarlo con mobili e complementi d’arredo. Prima di iniziare valuta le diverse soluzioni possibili e preferisci sempre quelle più semplici, sobrie e leggere; sono quelle che assicurano risultati migliori.

2-Scegli una copertura adeguata

Perché uno spazio esterno sia vivibile tutto l’anno ha bisogno della giusta copertura. Pergole bioclimatiche, pergolati e portici in legno realizzati su misura su https://www.ilberso.it/ sono la scelta migliore per creare un luogo fresco d’estate e caldo e riparato d’inverno nel quale ritrovarsi, da soli o in compagnia, per sperimentare la bellezza di stare all’aria aperta. Le potenzialità di uno spazio esterno passano anche e soprattutto dall’efficienza della copertura installata.

3-Dai valore all’illuminazione

Uno spazio esterno che si rispetti deve investire molto sull’illuminazione. Questa non ha solo lo scopo di rendere visibile quell’ambiente anche nelle ore notturne o in assenza della luce naturale. Obiettivo dell’illuminazione è quello di creare atmosfera. Per questo è fondamentale prestare attenzione alla collocazione dei punti luce e alla scelta del tipo di lampade; con poco si può ottenere tanto per avere un ambiente intimo e riservato, giocoso e allegro e allo stesso tempo caldo e accogliente. Un sogno che diventa realtà.

4-L’arredamento

L’altro grande elemento a cui prestare attenzione è legato all’arredamento. L’essenziale è dato da un tavolo e delle sedie (o delle poltrone) da collocare al centro o in un angolo dell’outdoor e intorno al quale ritrovarsi con la propria famiglia e i vari ospiti. Il consiglio è quello di orientarsi verso soluzioni salvaspazio e mobili contenitore così da sfruttarne pienamente tutte le potenzialità perseguendo allo stesso tempo la libertà di movimento, la leggerezza dell’ingombro e l’avere tutto il necessario a portata di mano.

5-La dimensione floreale

Trattandosi di uno spazio esterno non possono mancare piante e fiori. Che sia un giardino, una terrazza o una veranda, la dimensione floreale aiuta a definire gli spazi e a colorarli, valorizzandone l’estetica. Molto utili a questo scopo anche vasi e fioriere che sono elementi di design preziosi per decorare l’outdoor andando a riparare lo spazio esterno da sguardi indiscreti e dare a questo spazio il fascino meraviglioso e suggestivo che avresti sempre desiderato. È possibile orientarsi verso piante sempreverdi così come su piante e fiori di stagione per personalizzare e disegnare il profilo di uno spazio incantato tutto da vivere.