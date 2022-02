Hai necessità di rendere un edificio più moderno? Hai intenzione di aprire una start up innovativa e quindi lo stile deve essere quello più contemporaneo possibile? Hai acquistato casa e vuoi gettare via tutto ciò che è vecchio?

Ecco per te alcuni suggerimenti che possono esserti molto utili.

Le forme devono essere geometriche

Tutti i componenti, e sottolineiamo tutti i componenti, dalle tende moderne passando ai mobili, devono avere forme geometriche precise e ben definite. Nel senso che lo stile moderno ‘cozza’ con il barocco, molto più appariscente e che si fa notare.

Lo stile moderno è quasi ‘timido’. A partire dai colori. Infatti, gli oggetti che compongono l’edificio devono avere colori delle tonalità neutre e non forti. Sia che, magari, debbano essere messe all’esterno, come le tende veneziane moderne, sia che, magari, possono essere qualcosa di interno, come una mensola o un armadio.

Le forme geometriche donano una certa uniformità e, quindi, danno un impatto di precisione. Un tempo le abitazioni o, nel complesso, gli edifici di questo tipo erano tipici degli ingegneri che, di solito, fanno della precisione il loro punto cardine.

Oggi, invece, questi cliché non ci sono più e si è un po’ sdoganato il tutto.

Bando al superfluo, solo l’essenziale

Scegliere i componenti per gli edifici non è semplice. O si ricorre a portali specializzati come MYblind, in cui è possibile acquistare anche tende online. oppure si rischia seriamente di spendere soldi inutilmente. Perché una delle caratteristiche dello stile moderno è quello di essere molto minimal non solo nelle forme ma anche negli oggetti.

Hai presente quelle case di principi con tende classiche di lusso, letti sfarzosi e quadri appesi ovunque? Ecco, lo stile moderno è esattamente opposto. Vuole che siano presenti solo oggetti che, effettivamente, servono e che non occupino molto spazio.

Infatti, è necessario che le camere – così come gli spazi di congiunzione tra una camera e l’altra – abbiano diversi spazi vuoti. Sì, hai letto bene: vuoti. Come se dovessi passeggiare.

Perché il superfluo non può esistere nello stile moderno.

Ampio spazio alla tecnologia

Se abbiamo parlato molto di stile, come per le tende moderne camere da letto o per gli armadi ben geometrici, non bisogna dimenticare che oggi la tecnologia assume un ruolo sempre più importante.

Infatti, in qualsiasi casa dallo stile moderno, c’è un ampio spazio dedicato alla tecnologia che ha pervaso praticamente ogni angolo dell’abitazione. Sia quello più tradizionale, come potrebbe essere la cucina ad esempio, che quello più ‘scontato’, come la camera dei bambini che può essere tranquillamente adibita a sala giochi.

Tra i componenti tecnologici che non possono mai mancare c’è sicuramente il comando vocale, che sia Alexa o Google Assistant. Anche se il rischio di violazione della privacy è molto alto, è praticamente uno degli oggetti più presenti in tal senso.

Per non parlare della friggitrice ad aria, delle lavastoviglie di ultima generazione e chi più ne ha più ne metta. Sì, dal punto di vista tecnologico, puoi (quasi) perfino abbondare con gli oggetti.