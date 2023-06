Nel 2018 – fondata da Alessandro La Rosa, Raffaele Barone e Antonio Puleo – nasce CreationDose, la NewGen Company la cui mission è creare e fortificare la relazione tra i brand e le nuove generazioni attraverso servizi e soluzioni digitali in linea con i trend del momento.



Negli anni, CreationDose ha dimostrato una straordinaria capacità di creare strategie innovative e creative ideate appositamente per connettere i brand alle nuove generazioni, in modo da catturare la loro attenzione sulle piattaforme social maggiormente utilizzate: TikTok, Instagram, YouTube e Twitch.

CreationDose, agency che crea format coinvolgenti per le NewGen

Sempre più influente nel mercato della Creator Economy, la presenza di CreationDose tra le agency di ultima generazione è stata ulteriormente consolidata dalla recente apertura della nuova sede di Milano, in aggiunta a quella di Catania, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza, la crescita costante e l’inserimento come leader su NewGen, TikTok e Creator Economy nel contesto altamente competitivo delle agency di oggi.

Specialista delle piattaforme social di TikTok, Instagram, YouTube e Twitch, l’agency crea format coinvolgenti che catturano l’attenzione delle NewGen, attraverso un approccio combinato di analisi, strategia e creatività. Il team di CreationDose, infatti, lavora ogni giorno con le nuove generazioni, conosce i loro comportamenti, sa che si fidano del consiglio di un Creator come di quello dei loro amici, di conseguenza il team si attiva per selezionare i Content Creator che riescono a trasferire al meglio la brand identity in modo nativo sulle piattaforme social, tra i nativi digitali.

Ne deriva un’alta reputazione sulla gestione dei canali TikTok, produzione di short-video, Branded Content e Influencer Marketing che permette a CreationDose di offrire soluzioni tailor-made per brand desiderosi di entrare in contatto con le nuove generazioni, conquistare la loro fiducia e avvicinarle al proprio marchio.



ObservatoryZed, primo osservatorio italiano dedicato alle nuove generazioni

Per analizzare i dati più significativi utili allo studio dei comportamenti dei nativi digitali, CreationDose ha creato il primo osservatorio italiano dedicato alle nuove generazioni: ObservatoryZed. L’osservatorio rappresenta una fonte di informazioni stabile e sicura per CreationDose, grazie alla quale la NewGen Company può sfruttare informazioni specifiche sui comportamenti e le tendenze social dei nativi digitali per poi trasformarle in report, con l’obiettivo di offrire strategie mirate e personalizzate ai propri clienti e a tutte le realtà che vogliono raggiungere le NewGen.

La potenza di CreationDose si manifesta anche attraverso la Creator Community di Vidoser, che permette ad agenzie ed e-commerce di ottenere qualsiasi tipo di contenuto “Made By Creators”, autentico e su misura per le loro campagne di advertising e i loro canali social. Su Vidoser, i brief creativi di brand e agenzie diventano contenuti UGC, realizzati ad hoc dai Content Creator per TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts e Shopify con l’obiettivo di incrementare le performance delle campagne Advertising.

Un’azienda avanguardistica



Inoltre, CreationDose ha fondato Atomical, la Talent Agency popolata da oltre 100 Talent in esclusiva, offrendo loro l’opportunità di valorizzare la loro creatività e crescere professionalmente attraverso collaborazioni di successo con brand di alto profilo su TikTok, Twitch, YouTube e Instagram. All’interno di Atomical, sono state create diverse community specializzate come “Nous Creators”, dedicata agli appassionati di lettura, e “Muse Makeup”, dedicata al mondo del beauty: due community apparentemente diverse ma che offrono lo stesso ambiente stimolante e creativo in cui i Creator possono connettersi con il loro pubblico di nicchia e collaborare con i brand che condividono i loro interessi.



In ultimo, a rendere unica CreationDose è l’approccio integrato della NewGen Company che basa il proprio lavoro sulla combinazione tra creazione dei contenuti e strategia. Dalla scoperta all’implementazione, infatti, ogni giorno il team unisce idee e strategie per creare soluzioni NewGen oriented fuori dall’ordinario.



Guardando al 2023 e, in generale, al futuro dell’azienda, Alessandro La Rosa, Founder e CEO di CreationDose, rappresenta e condivide entusiasmo e obiettivi del giovane team di CreationDose: creare nuove sinergie tra i brand e le nuove generazioni, in modo da rendere l’azienda un punto di riferimento all’interno del mercato della Creator Economy; essere sempre pronti a mettersi in gioco, alla ricerca costante di nuove opportunità per innovare e soddisfare gli obiettivi di business dei clienti già fidelizzati e di quelli futuri.

Grazie alla giovane squadra, alla rete di Creator talentuosi e alle soluzioni innovative che offre, CreationDose si conferma un’azienda avanguardistica per la sua capacità di anticipare le tendenze e creare connessioni autentiche tra brand e nuove generazioni.