Economia familiare: l’importanza di ridurre i consumi

Nell’economia di ogni famiglia hanno grande importanza i consumi energetici. Sia la luce che il gas sono essenziali per rispondere a tutte le esigenze di ogni famiglia, ma il loro costo nel corso del tempo è decisamente aumentato. La liberalizzazione del mercato dell’energia potrebbe offrire ai consumatori dei vantaggi da non sottovalutare. La possibilità di scegliere più facilmente il proprio fornitore e decidere quale tariffa sottoscrivere potrebbe avere come risultato quello di far risparmiare. Il nostro primo consiglio è proprio quello di confrontare tra loro le varie tariffe, usando internet per fare qualche ricerca approfondita. In questo modo potete trovare delle opzioni convenienti e affidabili, come le offerte A2A gas e luce .

Scegliere una buona tariffa per il consumo di energia non è l’unico elemento da tenere in considerazione per risparmiare. Ecco perché abbiamo scelto di elencarli nelle prossime righe.

Gli effetti dell’isolamento termico sui consumi

Uno dei problemi di molte case italiane è lo scarso isolamento termico. Molti palazzi e abitazioni sono stati costruiti in un periodo in cui non si dava importanza a questo aspetto. Un isolamento poco efficace favorisce sia la dispersione del calore in inverno, sia una maggiore penetrazione del calore in estate.

Oggi si possono effettuare degli appositi interventi, come l’installazione di un cappotto termico. Il risultato è ottenere un reale isolamento tra gli ambienti all’interno di un’abitazione e quelli all’esterno. In questo modo il calore in inverno non viene disperso facilmente, permettendo di ridurre il consumo di energia per mantenere costante una determinata temperatura. Lo stesso accade in estate, dove il calore viene tenuto più facilmente oltre le pareti.

Le fonti rinnovabili

Se volete risparmiare sul consumo di luce e gas potreste prendere in considerazione l’idea di far installare un impianto fotovoltaico. In Italia le belle giornate occupano la maggior parte dell’anno, e in più negli ultimi anni le tecnologie legate all’energia solare hanno permesso di ottenere una migliore efficienza.

L’energia solare può essere usata in diversi modi, sia per scaldare l’acqua, in sostituzione quindi delle classiche caldaie a gas, sia per generare energia elettrica. Molte persone hanno associato a questi impianti degli accumulatori, così da mettere da parte l’energia elettrica da riusare in un secondo momento. Se avete un’automobile elettrica, ad esempio, potreste collegare l’impianto al sistema per la ricarica della vettura, così da abbattere completamente le spese per i vostri spostamenti.

Contro gli sprechi

Molti sottovalutano l’importanza della riduzione dei consumi e della lotta agli sprechi. Gli sprechi eccessivi, dal punto di vista energetico, possono avere un peso tutt’altro che leggero su ogni bolletta. Per cui iniziare cambiando le vostre abitudini e facendo maggiore attenzione ai consumi. Le luci vanno spente quando non se ne ha il bisogno, così come non è molto conveniente tenere i riscaldamenti o i condizionatori in attività tutto il giorno. Per quanto riguarda questi ultimi impianti una buona soluzione potrebbe essere quella di collegarli a un termostato smart, connesso a internet e gestibile da remoto.

Occhio alla scelta degli elettrodomestici: cercare di optare solo per modelli che abbiano un’elevata efficienza energetica. Lo stesso vale per le lampadine.