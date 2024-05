Etichettatrici industriali: tutto quello che c’è da sapere

Le etichettatrici sono fondamentali per qualsiasi prodotto, poiché permettono di gestire in modo efficiente la catena di produzione, fino ad arrivare alla distribuzione del prodotto finito. Le etichette, infatti, forniscono informazioni cruciali, riproducono codici a barre o lotti, così da facilitare il monitoraggio e la tracciabilità della merce.

È bene sapere, però, che ci sono diversi modi per applicare le etichette nel settore industriale, che si differenziano per la tecnologia utilizzata e l’automazione del processo. Per questo motivo, è bene scegliere tra i diversi sistemi di etichettatura quello più adatto alle proprie esigenze, dopo aver analizzato le alternative.

Etichettatrici industriali

In ambito industriale esistono diversi strumenti per applicare le etichette sui prodotti o sugli imballaggi. Le etichettatrici industriali,in generale, sono dei dispositivi che semplificano l’applicazione di etichette stampate (con numeri consequenziali o codici a barre) su imballaggi o prodotti finiti. Sono, inoltre, dotate di funzionalità personalizzabili per adattarsi a una varietà di dimensioni e forme di etichette, offrendo particolare flessibilità nel lavoro di etichettatura.

Queste stampanti sono particolarmente adatte per produzioni a basso volume oppure per etichettare dei prodotti singoli, e in genere vengono impiegate per apporre le etichette sul packaging primario, ovvero l’imballaggio che viene a contatto direttamente con il contenuto.

Stampa e applica

Le macchine “stampa e applica” sono dei dispositivi che, come è facile intuire dal nome, permettono di stampare e applicare etichette direttamente sulle superfici dei prodotti o degli imballaggi. Le etichette, pertanto, sono realizzate direttamente dalla macchina, e possono essere personalizzate secondo le esigenze.

I sistemi stampa e applica sono molto rapidi, e consentono di ottenere un notevole risparmio di tempo e denaro. Per tale ragione, costituiscono la soluzione perfetta per le produzioni medio-alte, che richiedono un’elevata precisione.

Sistema di etichettatura automatica

I sistemi di etichettatura automatica vantano un sistema di trasporto del prodotto integrato. Si tratta, più precisamente, di linee di etichettature autosufficienti che provvedono a movimentare e etichettare il prodotto sia fuori linea che collegati a diverse macchine da confezionamento come ad esempio le riempitrici, termoformatrici ecc.

I sistemi automatici per l’applicazione inferiore e o superiore sono perfetti per l’etichettatura di vaschette termoformate, buste in sottovuoto, flaconi, barattoli, scatole, prodotti e contenitori, piani in plastica, verto oppure metallo e molti altri ancora.

Gli applicatori di etichette

Infine, non è possibile non fare un cenno agli applicatori di etichette. In particolare, questi strumenti sono l’ideale per l’etichettatura in linea. Grazie alle loro parti elettroniche, infatti, e alle regolazioni meccaniche ottimizzate, questi applicatori garantiscono un cambio formato rapido e semplice da gestire.

In altre parole, sono in grado di applicare etichette su qualsiasi tipo di prodotto, di qualsiasi forma: cilindrica, rettangolare, ellittico e così via. Le etichette adesive, generalmente in bobine, dopo essere state stampate oppure pre stampate, vengono collocate su di un dispensatore che deve fornire costantemente il sistema di applicazione di etichette. Quest’ultimo, ovviamente, provvede ad applicare le etichette direttamente sul prodotto oppure sull’imballo.

In conclusione, oggigiorno gli applicatori di etichette giocano un ruolo importantissimo nel settore industriale, e non solo, anzi, non è esagerato affermare che si tratta di elementi essenziali per poter ottimizzare la linea di produzione della propria attività economica.