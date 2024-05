Amministratore condominiale a Roma: cosa sapere

Che si tratti di un piccolo immobile o di un grande edificio, ogni stabile composto da più di 8 condomini deve necessariamente essere gestito da un amministratore di condominio, che ha compiti esecutivi e di rappresentanza e che viene liberamente scelto e nominato dall’Assemblea condominiale. Questo ruolo può essere ricoperto da uno dei condomini, oppure selezionato esternamente. Quando si tratta di grandi città come Roma, con stabili che ospitano decine di appartamenti e che necessitano di una presenza costante per essere amministrati a dovere, i proprietari sempre più spesso optano per Società più strutturate. Si tratta di realtà altamente specializzate in grado di assicurare competenze, serietà e trasparenza, le migliori tecniche di gestione e valorizzazione del condominio e teams dedicati per ogni funzione, come il servizio di amministratore di condomini a Roma Estia .

Perché scegliere una Società come amministratore di condominio a Roma

Trovare l’amministratore di condominio giusto a Roma, come in ogni grande città, è decisamente più difficile rispetto a realtà più piccole. Essendo una grande metropoli, la Capitale è caratterizzata da condomini che ospitano un numero elevato di unità abitative, con molte persone coinvolte da dover gestire e mettere d’accordo. Questi immobili sono spesso caratterizzati da una grande diversità culturale e linguistica, oltre che da una maggiore complessità architettonica e strutturale. Inoltre, sono presenti anche condomini misti, in cui coesistono sia immobili residenziali sia quelli destinati ad attività commerciali. Tutto questo rende la gestione più complessa e impegnativa sotto ogni punto di vista.

Un singolo professionista da solo può avere difficoltà a tenere tutto sotto controllo, risolvere i possibili conflitti e rispettare scadenze e tempistiche, oltre che a raggiungere tempestivamente i condomini per coordinare incontri e attività in modo efficace. Per questo motivo, optare per una Società come amministratore di condominio può essere una scelta vantaggiosa sotto molti punti di vista. Prima di tutto, avvalendosi di figure dedicate per ogni funzione, dagli aspetti amministrativi a quelli legali, assicurativi e fiscali, le Società riescono a garantire una gestione completa e puntuale, con ogni professionista che si dedica al singolo aspetto.

Inoltre, le società di amministrazione condominiale hanno accesso a risorse e supporto aggiuntivi utili nella gestione di condomini complessi, oltre che relazioni consolidate con i fornitori. In più, operando secondo standard professionali elevati, offrono maggiore chiarezza e trasparenza nei processi decisionali e nell’utilizzo dei fondi. Infine, proprio perché sono strutturate e hanno grande esperienza, assicurano una presenza costante in ogni momento.

Come nominare una Società come amministratore di condominio

Le società di persone e le società di capitali possono essere nominate come amministratore condominiale. Per assumere questo ruolo, è fondamentale che i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori e i dipendenti incaricati di svolgere le funzioni dei quali la società presta i servizi siano in possesso dei requisiti di legge. Al momento della nomina, bisogna specificare quale tra i soci o gli amministratori della società svolgerà concretamente il compito di gestire il condominio e il verbale deve indicare il nome della società.