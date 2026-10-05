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Home » FTP ONE: nasce il modello di IT as a Service che unifica rete, sicurezza e supporto per le PMI italiane
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FTP ONE: nasce il modello di IT as a Service che unifica rete, sicurezza e supporto per le PMI italiane

by Redazione
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Remigrazione

Il rischio più sottovalutato nella gestione IT delle piccole e medie imprese non è quasi mai un guasto isolato, ma la frammentazione tra più fornitori che gestiscono separatamente rete, sicurezza, supporto agli utenti e sistemi. È da questa considerazione che nasce FTP ONE, il nuovo modello di IT as a Service e Full IT Outsourcing sviluppato da FTP Srl.

FTP ONE integra in un’unica soluzione la gestione di quattro aree critiche dell’infrastruttura IT aziendale: monitoraggio di rete, sicurezza informatica, supporto agli utenti e gestione sistemistica, secondo un metodo unico e una responsabilità definita, al posto della tradizionale suddivisione tra più fornitori indipendenti.

Le quattro aree operative del modello

Il modello si articola in quattro componenti integrate:

  • NOC (Network Operations Center): monitoraggio continuo della rete, con individuazione anticipata di segnali di degrado e dashboard dedicate su disponibilità e performance.
  • SOC (Security Operations Center): protezione integrata con il monitoraggio di rete, per rilevare e gestire rapidamente minacce e comportamenti sospetti, a supporto anche degli obblighi previsti dalla Direttiva NIS2.
  • EUS (End User Support): un Service Desk strutturato, in cui ogni richiesta viene classificata, prioritizzata, assegnata e tracciata fino alla chiusura.
  • System & Infrastructure Management: gestione proattiva dell’infrastruttura secondo best practice, procedure documentate e verifiche periodiche.

Un modello misurabile e scalabile

A differenziare FTP ONE da un tradizionale contratto di assistenza IT è la sua misurabilità: SLA definiti, KPI condivisi e Service Review periodiche permettono alle aziende clienti di monitorare costantemente lo stato della propria infrastruttura, gli interventi effettuati e quelli programmati.

Il modello è inoltre componibile: le aziende possono attivare inizialmente un singolo servizio ed espandere progressivamente il perimetro fino a un outsourcing IT completo, mantenendo invariati gli standard di documentazione, procedure e continuità operativa.

Il valore di FTP ONE non è solo unire più servizi sotto un unico fornitore, ma renderli misurabili e coordinati tra loro. Le aziende, in particolare le PMI e le realtà industriali, hanno bisogno di sapere sempre come sta la propria infrastruttura e cosa viene fatto per migliorarla, senza dover gestire zone grigie di responsabilità tra fornitori diversi.

Perché ora

L’introduzione di normative come la Direttiva NIS2 e il rafforzamento dei requisiti di conformità in ambito GDPR stanno spingendo un numero crescente di aziende italiane a rivedere il proprio approccio alla governance IT, rendendo la documentazione strutturata e la chiarezza delle responsabilità un tema non più rimandabile.

Chi è FTP

FTP srl è un’azienda di Information Technology Solutions il cui obiettivo è quello di supportare le imprese nella realizzazione e nel mantenimento delle proprie Infrastrutture Tecnologiche con un servizio tailor-made.

Da oltre 20 anni fornisce consulenza e formazione su tutti gli aspetti legati alle realtà IT e OT, all’ interno delle maggiori realtà enterprise della Motor Valley modenese, nonché di aziende dei più vari settori.

Gli ambiti principali sono quelli legati alla Cybersecurity, alla gestione delle infrastrutture IT e OT nonché alla progettazione di nuove soluzioni al fine di garantire stabilità, affidabilità, prestazioni e protezione.

Ha sede a Modena, Pesaro e Piacenza, ma sono operativi su tutto il territorio nazionale e, in base alle esigenze delle aziende, anche internazionale.

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