Guida pratica per avviare un asilo nido di successo

Una volta ottenute le autorizzazioni e allestiti gli spazi, è il momento di promuovere l’asilo nido attraverso diversi canali di comunicazione, con attività di marketing offline e online. La gestione quotidiana richiederà attenzione all’organizzazione, alla comunicazione con i genitori, alla gestione amministrativa e al rispetto delle normative. Oggi ci si affida molto al web, dove è necessario curare il modo in cui si imposta la comunicazione per il settore infanzia .

La scelta della location riveste un’importanza fondamentale nella progettazione asili nido . La struttura dovrebbe essere facilmente raggiungibile, situato in una zona sicura e preferibilmente vicino a spazi verdi. I locali devono rispettare rigorosi standard dimensionali e funzionali, prevedendo aule adeguate, spazi per il riposo, servizi igienici a norma, uno spazio per la refezione (se previsto), un ufficio/reception e uno spazio esterno sicuro e attrezzato.

L’apertura di un asilo nido in Italia è soggetta a specifiche normative a livello nazionale, regionale e comunale. È imprescindibile informarsi presso gli uffici competenti del Comune e della Regione per conoscere i requisiti strutturali, igienico-sanitari, di sicurezza e relativi al personale.