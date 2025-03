Helios 35+: il futuro del riscaldamento a induzione per serraggio e montaggio

Futuro del riscaldamento a induzione per serraggio e montaggio, alla scoperta di Helios 35+ e delle sue caratteristiche

Nel mondo dell’industria, la sicurezza e l’efficienza operativa sono due aspetti fondamentali per garantire la qualità e la continuità delle lavorazioni. Helios 35+, sviluppata da Nuova Simat, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel settore del riscaldamento a induzione magnetica per le operazioni di serraggio e montaggi a caldo. Grazie a un sistema innovativo, questa tecnologia consente di ridurre drasticamente i tempi operativi, migliorare la sicurezza degli operatori.

Il ruolo della tecnologia a induzione magnetica nell’industria moderna

Un’alternativa ai metodi tradizionali

Il riscaldamento industriale è sempre stato un processo critico nelle operazioni di serraggio, specialmente in settori come Oil & Gas, Power Generation e manifatturiero. Tradizionalmente, il riscaldamento di bulloni, giunti e componenti metallici avveniva tramite fiamme libere o resistenze elettriche, metodi che comportano rischi elevati per gli operatori e un maggiore consumo energetico.

La tecnologia a induzione di Helios 35+ supera queste limitazioni, offrendo un riscaldamento preciso, controllato e sicuro. Grazie all’assenza di fiamme libere, riduce il rischio di incendi e di ustioni, garantendo una maggiore protezione sul posto di lavoro.

I vantaggi del riscaldamento a induzione

L’utilizzo di Helios 35+ porta con sé numerosi vantaggi rispetto ai metodi convenzionali:

Sicurezza aumentata: l’assenza di fiamme libere riduce il rischio di incidenti.

l’assenza di fiamme libere riduce il rischio di incidenti. Efficienza operativa: tempi di riscaldamento ridotti fino all’80%.

tempi di riscaldamento ridotti fino all’80%. Minori costi energetici: la tecnologia a induzione utilizza l’energia in modo mirato, riducendo gli sprechi.

la tecnologia a induzione utilizza l’energia in modo mirato, riducendo gli sprechi. Precisione nel riscaldamento: il calore viene applicato solo dove necessario, evitando surriscaldamenti e danni ai materiali.

Helios 35+: caratteristiche tecniche e innovazione

Un dispositivo compatto e potente

Uno dei principali punti di forza di Helios 35+ è la sua compattezza. Con un peso ridotto e un design ergonomico, può essere facilmente trasportato e utilizzato direttamente in loco, rendendolo una soluzione ideale per interventi in ambienti ristretti o difficili da raggiungere.

Controllo avanzato e gestione termica

Helios 35+ è dotato di un sistema di controllo intelligente, che consente agli operatori di regolare con precisione la temperatura in base alle esigenze specifiche del serraggio e del montaggio. Il sistema di raffreddamento integrato mantiene la temperatura sotto controllo, garantendo un utilizzo continuativo senza interruzioni.

Applicazioni industriali di Helios 35+

Riscaldamento a induzione nel settore Oil & Gas

Nel settore Oil & Gas, il serraggio e il montaggio di giunti e flange richiedono elevati standard di sicurezza e precisione. Helios 35+ permette di eseguire queste operazioni in modo più veloce e sicuro, eliminando i rischi legati all’uso di fiamme libere.

Power Generation e manutenzione industriale

Per la manutenzione di centrali elettriche e impianti industriali, Helios 35+ rappresenta una soluzione affidabile per la sostituzione e l’assemblaggio di componenti critici. La rapidità del riscaldamento riduce i tempi di fermo macchina, aumentando la produttività complessiva.

Riscaldamento a induzione e settore manifatturiero

Nell’industria manifatturiera, la precisione e la ripetibilità sono essenziali. Grazie alla tecnologia a induzione, Helios 35+ consente di ottimizzare le operazioni di serraggio e montaggio, migliorando la qualità e riducendo i tempi di produzione.

Nuova Simat e il marchio EVO: innovazione continua

Riscaldamento a induzione, un impegno costante per la sicurezza e l’efficienza

Nuova Simat ha sempre puntato sull’innovazione per migliorare la sicurezza e l’efficienza delle lavorazioni industriali. Con il marchio EVO, l’azienda ha introdotto una gamma di soluzioni all’avanguardia, tra cui Helios 35+, per rispondere alle esigenze di un mercato in continua evoluzione.

L’obiettivo di Nuova Simat è offrire strumenti che ottimizzino i processi produttivi garantendo massima sicurezza e riduzione dei costi operativi.

Helios 35+ come parte della strategia EVO

Il marchio EVO rappresenta una visione a lungo termine per il futuro delle lavorazioni industriali. Helios 35+ ne è un esempio concreto: un dispositivo progettato per garantire performance elevate e massima affidabilità in qualsiasi contesto operativo.

Il futuro del riscaldamento a induzione

Helios 35+ è destinata a diventare un punto di riferimento nel settore del riscaldamento a induzione per serraggio e montaggio. Grazie a sicurezza, efficienza ed elevata precisione, rappresenta una soluzione ideale per le aziende che vogliono migliorare le proprie operazioni industriali.

Con l’innovazione portata avanti da Nuova Simat e il supporto del marchio EVO, il futuro delle lavorazioni industriali si prospetta sempre più tecnologico, sicuro ed efficiente. Per chi cerca un sistema affidabile, veloce e sostenibile, Helios 35+ è la risposta perfetta.