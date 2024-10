I vantaggi di una casa connessa: tecnologia e comfort

Le smart home sono ormai una realtà, con sempre più persone che acquistano dispositivi intelligenti. Grazie agli sviluppi della tecnologia IoT (Internet of Things) e della domotica è infatti possibile connettere vari elettrodomestici alla rete internet domestica e controllarli da remoto, da smartphone o tablet.

Vivere in una casa intelligente e interconnessa offre pertanto numerosi vantaggi, a riprova di come la tecnologia possa essere sfruttata per migliorare la vita quotidiana delle persone, riducendo al contempo l’impatto ambientale di ogni singola abitazione.

La smart home offre un controllo totale sui consumi energetici

Uno dei principali vantaggi di una casa connessa è la possibilità di tenere costantemente sotto controllo l’energia consumata complessivamente. Ad esempio grazie al semplice utilizzo di una presa smart è possibile monitorare e gestire in tempo reale il consumo energetico di ciascun dispositivo connesso alla rete, abbattendo i costi in bolletta e aumentando la sostenibilità della casa.

Altri dispositivi smart che permettono di ridurre gli sprechi di energia sono i termostati intelligenti e luci a LED controllabili da smartphone.

I primi apprendono le nostre abitudini quotidiane e, anche in base al variare delle condizioni climatiche esterne, regolano automaticamente la temperatura, riducendo il riscaldamento o il raffreddamento anche quando è nessuno in casa.

Le seconde sono invece caratterizzate da un’elevata efficienza energetica, costituendo un’ottima scelta per migliorare l’illuminazione di casa e ridurre le emissioni di CO2.

Comodità e sicurezza: una vita quotidiana più a misura d’uomo

Vivere in una casa connessa significa anche maggiore comfort quotidiano. Poter controllare le luci, le serrature e gli elettrodomestici direttamente dallo smartphone mentre si sta tornando a casa è qualcosa di rivoluzionario, che rende la vita quotidiana molto più semplice.

Se ad esempio ci si dimentica di spegnere le luci o, ancora peggio, un elettrodomestico basta controllare il proprio telefono per gestire la situazione nel miglior modo possibile. Inoltre, la possibilità di programmare routine di funzionamento automatico per lavatrici e lavastoviglie, così da sfruttarli durante le ore di minor consumo energetico, rende l’amministrazione della casa più agevole

La sicurezza è un’altra area in cui una casa connessa può fare una grande differenza. I dispositivi di sicurezza smart, come telecamere di sorveglianza e sensori di movimento, possono monitorare la casa 24 ore su 24 e inviare notifiche in tempo reale sullo smartphone in caso di attività sospette, permettendo un pronto intervento.

Le serrature intelligenti offrono inoltre la possibilità di gestire l’accesso all’abitazione anche da remoto. Si può ad esempio sbloccare la porta per un familiare o un amico senza dover essere presenti, rendendo la propria smart home ancora più accessibile.

Le combinazioni di dispositivi IoT sono molteplici e molti di loro offrono interessanti possibilità di integrazione. Si può ad esempio creare un preset “Cinema” che comprenda l’abbassamento delle luci, l’accensione della TV e la regolazione della temperatura per creare un’atmosfera rilassante. Le personalizzazioni sono numerose, perfettamente adattabili a qualsiasi esigenza abitativa e in grado di rendere la casa accogliente e piacevole da vivere, come mai prima.